В балтийском янтаре обнаружили новый вид муравья, который жил миллионы лет назад

Палеомирмекологи Санкт-Петербругского университета нашли в балтийском янтаре новый вид ископаемого муравья, который жил более 34 миллионов лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Этот вид, обнаруженный во время экспедиции, ученые назвали в честь университета и передали образец в Палеонтологический музей вуза.

Фото пресс-службы Санкт‑Петербургского государственного университета

Отмечается, что балтийский янтарь возрастом около 34-38 миллионов лет — важный объект исследования палеонтологов, поскольку в этих породах сохранились тысячи видов древних членистоногих. Среди многочисленных находок — более 190 видов муравьев (почти четверть всех известных ископаемых видов этих насекомых). Их изучение позволяет специалистам реконструировать экосистемы далекого прошлого и эволюционные пути, раскрывая загадки вымирания одних групп и расцвета других.

В 2024 году на территории Калининградской области обнаружили крылатую самку муравья, которую назвали Eridanomyrma unipetropolitana.

«Этот муравей — настоящая морфологическая загадка. Его уникальные «рога» на голове и отсутствие глазков не имеют аналогов среди известных современных или ископаемых видов. Мы посвятили открытие СПбГУ, ведь именно здесь закладывались основы для таких фундаментальных исследований, которые сегодня продолжают проводиться в стенах университета», — рассказал автор работы доцент кафедры прикладной экологии СПбГУ Дмитрий Дубовиков.

Новый вид относится к подсемейству Formicinae, но его анатомия оказалась уникальной. На переднем крае клипеуса (верхней пластинки «лица» муравья) у насекомого обнаружились два симметричных выроста, напоминающих рога. Ранее подобные структуры встречались только у меловых «адских муравьев» семейства Haidomyrmex. Челюсти (мандибулы) имеют необычную форму: они узкие и острые, как у хищных ос, что указывает на способность охотиться и специализацию на этой деятельности.

Особенно удивительно, по мнению ученых, полное отсутствие у самки простых глазков (оцеллий) — органов, которые есть у большинства крылатых муравьев и помогают им ориентироваться в полете. Такое сочетание признаков не встречается ни у одного известного вида муравьев.