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Власть

Госвизит в Китай: Садыр Жапаров вместе с первой леди прибыл в Пекин

Президент Садыр Жапаров сегодня, 4 февраля, прибыл с государственным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту «Шоуду» в Пекине.

В честь прибытия главы КР был организован торжественный прием: на территории аэропорта вывешены государственные флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул. В официальной церемонии встречи приняли участие министр жилищного, городского и сельского строительства КНР Ни Хун и другие официальные лица. Президента КР сопровождает первая леди.

Как сообщает пресс-служба президента, в рамках визита 5 февраля Садыр Жапаров проведет переговоры с Си Цзиньпином, премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Ожидается подписание ряда межправительственных соглашений и принятие совместной декларации об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.

Кроме того, президент примет участие в церемонии открытия IX зимних Азиатских игр в Харбине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318929/
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