Неделя-24. В Кыргызстане изменили схему выходных и отправили в тюрьму министра

В Кыргызстане теперь не будет переноса рабочих дней на субботы. В действие вступила новая редакция Трудового кодекса. В итоге праздничные День защитника Отечества (23 февраля), День народной Апрельской революции (7 апреля), Дни истории и памяти предков (7-8 ноября) стали рабочими.

Выходные — Рождество (7 января), Международный женский день (8 марта), Нооруз (21 марта), День Конституции (5 мая), День Победы (9 мая), День независимости (31 августа), Курман айт и Орозо айт.

Новогодние каникулы ежегодно будут 1-7 января, а майские — с 1 по 9 мая. Эти дни также нерабочие.

Экс-министра природных ресурсов Динару Кутманову и ее сына Кемелбека Кутманова Первомайский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества. Динара Кутманова признана виновной в злоупотреблении должностным положением, ее сын признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Динару Кутманову задержали в конце июля 2023-го по уголовному делу о коррупции в Минприроды и ОФ «Фонд развития природы».

Фото из интернета. Бывший министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев

Второй раз с поста ушел один из самых известных в правительстве чиновников — министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. «Это решение президента, сегодня я с ним согласился», — заявил он 24.kg и отметил, что планирует продолжить работу на кафедре общей хирургии.

Бывший чиновник назвал несколько решений, которые считает важными в секторе здравоохранения за время его работы: объединение поликлиник, повышение зарплаты медработникам, создание «Кыргызфармации», открытие госаптек «Эл Аман», запуск строительства объектов здравоохранения. Сейчас, по его словам, в республике строят 25 больниц. «Не успел запустить трупную пересадку органов», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Алымкадыр Бейшеналиев возглавлял Минздрав с октября 2020 года по август 2022-го. Тогда его освободили от должности указом главы государства. Причиной первой отставки стали обвинения в коррупции, связанные с закупкой вакцин против COVID-19. Однако позже уголовное дело в отношении министра прекратили за отсутствием состава преступления, и он вернулся к исполнению обязанностей в сентябре 2023 года.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Кыргызстан борется за беспошлинный порог в 200 евро для онлайн-покупок Фото из интернета. В ЕАЭС хотят создать единые правила электронной торговли Заместитель министра экономики и коммерции Назарбек Малаев на брифинге по итогам заседания Международного совета ЕАЭС заявил, что Кыргызстан активно выступает за сохранение порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. ПОДРОБНЕЕ

Давление на российский бизнес. Что думают об этом депутаты Жогорку Кенеша В конце января 2024 года на заседании Межправительственного совета, которое прошло в Алматы, глава правительства РФ Михаил Мишустин обвинил власти Кыргызстана в вымогательстве и давлении на «добропорядочные и добросовестные» российские компании, которые развивают экономику республики, создают новые рабочие места и входят в число крупнейших налогоплательщиков. Заявление российского премьер-министра вызвало недовольство в КР. Первым его слова прокомментировал председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов, назвав заявление преувеличением. А вот как прокомментировали заявление Михаила Мишустина 24.kg депутаты Жогорку Кенеша. ПОДРОБНЕЕ

Права иммигрантов в США защищены Конституцией. Советы юриста После победы на выборах президента США Дональд Трамп внес ряд изменений в политику страны. Одно из них — ужесточение миграционной политики. Новый американский лидер заявил о намерении заключить в тюрьму в Гуантанамо до 30 тысяч нелегальных мигрантов, приостановил программу предоставления убежища на 90 дней и даже хотел отменить право на гражданство по рождению в Соединенных Штатах. В связи с новыми обстоятельствами иммиграционный юрист Манас Муратбеков в интервью 24.kg поделился советами, которые могут помочь кыргызстанцам, столкнувшимся с проверками. ПОДРОБНЕЕ

Выросшие в пять раз тарифы на отопление. Жители Беловодского требуют их изменить В редакцию 24.kg поступило коллективное обращение жителей села Беловодского, в котором они выражают недоумение и возмущение действиями департамента по топливно-энергетическому комплексу, установившего, по их мнению, необоснованно высокие тарифы на отопление частных домов. Главная претензия жителей Беловодского — колоссальная разница в тарифах на отопление между сельской местностью и столицей, а также взрывной рост цен по сравнению с прошлым отопительным сезоном. ПОДРОБНЕЕ

Платные услуги, повышение сооплаты — новый глава Минздрава о работе больниц Фото Министерства здравоохранения. Новый глава ведомства Эркин Чечейбаев Лечение в государственных больницах Кыргызстана должно быть платным, чтобы они могли зарабатывать, заявил на заседании парламента 5 февраля Эркин Чечейбаев, чью кандидатуру депутаты одобрили на должность министра здравоохранения. Эти слова вызвали некоторые вопросы в обществе, учитывая, что платные услуги давно есть. Глава МЗ КР пояснил 24.kg, что имел в виду то, как медучреждения могут легально получать прибыль. ПОДРОБНЕЕ

Что вы знаете о жизни и творчестве артиста балета Чолпонбека Базарбаева. Тест 4 февраля исполнилось бы 76 лет народному артисту СССР, балетмейстеру Чолпонбеку Базарбаеву, чья жизнь трагически оборвалась более 20 лет назад. 24.kg решило выяснить, много ли вы знаете о жизни и творчестве этого выдающегося человека. ПОДРОБНЕЕ

Правила для банков и кредитных союзов упрощают. Самое главное, что надо знать Фото из интернета. Национальный банк усилил защиту вкладчиков и пользователей финансовых услуг Нацбанк Кыргызстана обновил правила для банков и кредитных союзов, чтобы защитить клиентов, повысить прозрачность и снизить риски. Новые нормы вступили в силу 6 февраля. ПОДРОБНЕЕ

Криптобиржи в Кыргызстане. Сколько они приносят в бюджет и как контролируются В Кыргызстане работают восемь криптобирж. Рынок цифровых активов в стране находится под государственным контролем: для работы бирж, обменников и майнеров установлены правила. Как именно регулируется криптовалюта, кто управляет биржами и сколько они платят государству — в обзоре 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Какие новые факты о кыргызах ученый из КР нашел в исторических архивах Китая? Фото из архива собеседника. Канатбек Абдужапар уулу Какую роль играл род Адыгине в Центральной Азии в XVIII-XIX веках, как складывались отношения китайского Синьцзяна с народами нашего региона, о чем писали летописцы Цинской империи про кыргызов и в целом как старания главы фонда «Мурас» Кыяса Молдокасымова в получении доступа к китайским источникам стали давать первые плоды, мы узнали из уст молодого ученого-историка, учителя китайского языка Канатбека Абдужапар уулу. ПОДРОБНЕЕ

Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана В преддверии Нового года многие кыргызстанцы отправляются в туристические поездки или навестить близких. Однако нередко в таких поездках могут возникнуть непредвиденные проблемы, из которых без чужой помощи не всегда удается выбраться. Редакция 24.kg составила список телефонов экстренных горячих линий посольств для граждан Кыргызстана, куда они могут обратиться, если возникли проблемы за границей. ПОДРОБНЕЕ

Всемирный банк указал на проблемы конкуренции и образования в Центральной Азии Фото из интернета. Офис Всемирного банка В рамках доклада Всемирного банка экономист Ивайло Изворски представил анализ экономических вызовов, с которыми сталкиваются страны Европы и Центральной Азии. Его выступление затронуло такие ключевые темы, как конкуренция, роль государственных предприятий, качество образования, социальная мобильность и энергетическая эффективность. ПОДРОБНЕЕ

Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти Пособие «үй-бүлөгө көмөк» назначается детям до 16 лет из малообеспеченных семей, включая семьи трудовых мигрантов. Его размер — 1,2 тысячи сомов в месяц. ПОДРОБНЕЕ

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Государственная ипотека. Кто и как ее может получить В Кыргызстане в последнее время активно начало развиваться государственное ипотечное кредитование. В республике запустили новую жилищную программу «Менин үйүм — 2024-2030» («Мой дом — 2024-2030»). Редакция 24.kg разбиралась, как получить государственную ипотеку и кто на нее может претендовать. ПОДРОБНЕЕ

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