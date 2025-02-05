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Общество

Микрорайон «Восток-5» в Бишкеке будет сутки без газа: ведутся ремонтные работы

«Бишкекгаз» сообщает о временном прекращении подачи природного газа в районе, ограниченном улицами Мамбетова, Кийизбаевой и микрорайоном «Восток-5». Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, голубого топлива не будет с 6 по 7 февраля.

Причиной временных неудобств являются плановые работы на подземном газопроводе низкого давления, проводимые «Бишкекгазом» в рамках подготовки к отопительному периоду. Цель — обеспечение надежного и безопасного газоснабжения жителей столицы.

«Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует абонентам на время отключения перейти на альтернативные источники энергии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319047/
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