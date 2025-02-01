Отель и коттеджный городок хотят построить в пансионате «Университет» в Бостери

Отель и коттеджный городок хотят построить на территории пансионата «Университет» в Иссык-Кульской области.

Государственное предприятие «Дирекция по управлению объектами» при Госагентстве по управлению госимуществом совместно с Центром государственно-частного партнерства ищет частного партнера.

Как говорится в объявлении, к переговорам по реализации проекта приглашаются заинтересованные лица. Участники конкурса должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в документации.

Заявки на участие в процедуре прямых переговоров с прилагаемыми документами принимаются до 19 февраля.