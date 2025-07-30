В селе Бостери запретили использование «Колеса обозрения»

29 июля 2025 года инспекторы Службы экологического и технического надзора по Иссык-Кульской области провели выездное обследование по информации, опубликованной 28 июля 2025 года в интернет-источниках, о возникновении опасной ситуации на аттракционе «Колесо обозрения», расположенном в селе Бостери. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, с участием представителей местных органов власти была создана комиссия, которая провела осмотр объекта на месте. По итогам работы комиссии был составлен акт, по результатам которого владельцу аттракциона были выдвинуты следующие требования:

- получить заключение от специализированной организации с соответствующими специалистами для установления причин возникновения опасной ситуации на аттракционе;

- провести полное техническое обследование аттракциона с привлечением специализированной организации, а также получить соответствующее заключение, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

До полного выполнения вышеуказанных требований эксплуатация аттракциона запрещена.

Служба экологического и технического надзора призывает граждан соблюдать правила безопасности и в случае выявления подобных ситуаций своевременно обращаться в уполномоченные органы.