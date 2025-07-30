10:18
USD 87.32
EUR 101.06
RUB 1.08
Общество

В селе Бостери запретили использование «Колеса обозрения»

29 июля 2025 года инспекторы Службы экологического и технического надзора по Иссык-Кульской области провели выездное обследование по информации, опубликованной 28 июля 2025 года в интернет-источниках, о возникновении опасной ситуации на аттракционе «Колесо обозрения», расположенном в селе Бостери. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным,  с участием представителей местных органов власти была создана комиссия, которая провела осмотр объекта на месте. По итогам работы комиссии был составлен акт, по результатам которого владельцу аттракциона были выдвинуты следующие требования:

- получить заключение от специализированной организации с соответствующими специалистами для установления причин возникновения опасной ситуации на аттракционе;

- провести полное техническое обследование аттракциона с привлечением специализированной организации, а также получить соответствующее заключение, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

До полного выполнения вышеуказанных требований эксплуатация аттракциона запрещена.

Служба экологического и технического надзора призывает граждан соблюдать правила безопасности и в случае выявления подобных ситуаций своевременно обращаться в уполномоченные органы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337932/
просмотров: 436
Версия для печати
Материалы по теме
Фото дня. Пляж Бостери забит до отказа — на Иссык-Куле аншлаг
В Бостери прошли проверки объектов общественного питания
Жители Бостери жалуются, что днем у них отключают питьевую воду
Проект «Нарын-реновация»: у президента попросили миллиард сомов
Отель и коттеджный городок хотят построить в пансионате «Университет» в Бостери
В Бостери наградили инспектора отдела милиции — спас двух детей при пожаре
В селе Бостери вторые сутки нет воды. Ответ мэра
В Иссык-Куле утонул 18-летний бишкекчанин
Авто строительной компании протаранило кафе на Иссык-Куле
В Нарыне хотят реализовать креативный проект и установить колесо обозрения
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
Алия Шагиева&nbsp;&mdash; бунтарка в&nbsp;семье президента: о&nbsp;разводе, творчестве и&nbsp;свободе Алия Шагиева — бунтарка в семье президента: о разводе, творчестве и свободе
Мэрия Бишкека оштрафовала 10&nbsp;пассажиров за&nbsp;неуплату проезда в&nbsp;автобусах Мэрия Бишкека оштрафовала 10 пассажиров за неуплату проезда в автобусах
Бизнес
Bakai Bank стал официальным банком UFC в&nbsp;СНГ Bakai Bank стал официальным банком UFC в СНГ
Покупаете iPhone в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете фирменный чехол в&nbsp;подарок Покупаете iPhone в O!Store — получаете фирменный чехол в подарок
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
Bakai Bank не&nbsp;остался в&nbsp;стороне и&nbsp;поддержал Tuu Media. Будет новый концерт Bakai Bank не остался в стороне и поддержал Tuu Media. Будет новый концерт
30 июля, среда
10:17
Кыргызстан экспортировал 23 тысячи килограммов сушеного абрикоса в КНР Кыргызстан экспортировал 23 тысячи килограммов сушеного...
09:59
В селе Бостери запретили использование «Колеса обозрения»
09:59
Для муниципальных предприятий города Ош закуплено 120 единиц спецтехники
09:50
Лаборатория «Кумтора» прошла международную аккредитацию
09:42
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Два кыргызстанца вышли в финал