В городе Ош сносят незаконные постройки, вышедшие за красную линию

В Оше продолжаются работы по сносу зданий, нарушающих границы красных линий. Демонтаж проводится в соответствии с протокольным поручением мэра города Женишбека Токторбаева. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На данный момент работы ведутся на улицах Курманджан Датки, Асранкулова, Масалиева и Ленина.

Также продолжается демонтаж незаконных объектов в водоохранной зоне реки Ак-Бууры, в частности в районе села Толойкон. По данным мэрии, ряд построек возведен без необходимых разрешительных документов и представляет угрозу при возможных природных катастрофах.

Власти подчеркивают, что ранее владельцам зданий выдавались уведомления о необходимости демонтажа. Решение о сносе также связано с мерами по улучшению городской инфраструктуры.