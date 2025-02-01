Минтранс напоминает о запрете выезда на встречную полосу на перевалах

Министерство транспорта и коммуникаций напоминает о запрете выезда на встречную полосу на перевалах. В ведомстве отмечают, что это мешает работе спецтехники, которая расчищает дороги и подсыпает их противоскользящими материалами.

В связи с ухудшением погодных условий в горных районах с 31 января по 1 февраля возможны снежные заносы, накат, гололед и сход лавин на автодорогах Каракол — Энильчек (перевал Чон-Ашуу) и Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу.

Круглосуточное дежурство дорожных служб ведется на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель, Отмок, Чапчима, Долон и других участках.

Водители должны соблюдать дистанцию 500 метров на лавиноопасных участках и строго следовать Правилам дорожного движения.