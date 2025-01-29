Для работы в Турции в сфере туризма есть вакансии для кыргызстанцев. Центр трудоустройства за рубежом объявляет о начале регистрации граждан КР для отправки в эту страну.
По данным ведомства, 500 вакансий открывается в престижных отелях Swandor Kiris, Swandor Topkapi и Lykia World на такие позиции, как:
- официанты;
- горничные;
- гостевые менеджеры;
- аниматоры;
- повара;
- клининг-персонал.
Желающие могут пройти онлайн-регистрацию по ссылке: https://form.jotform.com/250282114049449.
Требования к кандидатам: гражданство КР; возраст от 18 до 45 лет; наличие общегражданского (заграничного) паспорта с действующим сроком до 2026 года — обязательно.
Кандидаты, соответствующие заявленным требованиям, приглашаются на собеседование через электронную почту. Оно пройдет 30 января 2025 года.