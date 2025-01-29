16:52
USD 87.45
EUR 91.18
RUB 0.90
Общество

Для работы в Турции в сфере туризма есть вакансии для кыргызстанцев

Для работы в Турции в сфере туризма есть вакансии для кыргызстанцев. Центр трудоустройства за рубежом объявляет о начале регистрации граждан КР для отправки в эту страну.

По данным ведомства, 500 вакансий открывается в престижных отелях Swandor Kiris, Swandor Topkapi и Lykia World на такие позиции, как:

  • официанты;
  • горничные;
  • гостевые менеджеры;
  • аниматоры;
  • повара;
  • клининг-персонал.

Желающие могут пройти онлайн-регистрацию по ссылке: https://form.jotform.com/250282114049449.

Требования к кандидатам: гражданство КР; возраст от 18 до 45 лет; наличие общегражданского (заграничного) паспорта с действующим сроком до 2026 года — обязательно.

Кандидаты, соответствующие заявленным требованиям, приглашаются на собеседование через электронную почту. Оно пройдет 30 января 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318301/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители и учителя в режиме ожидания
Две группы трансплантологов будут работать в Больнице кыргызско-турецкой дружбы
В Бишкек из Турции прибыли новые автобусы для общественного транспорта
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Избиение кыргызстанки в Турции. Ребенок передан матери — МИД
​​Число жертв пожара в турецком отеле возросло до 76. В стране объявлен траур
Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией в Болу
В Турции и Китае прошли испытания беспилотника вертикального взлета
В Стамбуле шесть граждан Узбекистана умерли от отравления поддельным алкоголем
Экспорт автомобилей из Турции в Кыргызстан вырос на 1,36 процента в 2024 году
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на&nbsp;инаугурации в&nbsp;США Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации в США
МИД Кыргызстана предупреждает граждан о&nbsp;новых мерах США по&nbsp;иммиграции МИД Кыргызстана предупреждает граждан о новых мерах США по иммиграции
В&nbsp;природном парке &laquo;Ала-Арча&raquo; начали строить канатную дорогу В природном парке «Ала-Арча» начали строить канатную дорогу
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;бери максимум&nbsp;&mdash; новый номер + 30&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок! Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
Преимущества получения заработной платы в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Преимущества получения заработной платы в «Элдик Банке»
&laquo;Межбанковский процессинговый центр&raquo; отметил 20-летие и&nbsp;подвел итоги 2024 года «Межбанковский процессинговый центр» отметил 20-летие и подвел итоги 2024 года
Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27&nbsp;февраля в&nbsp;Бишкеке Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27 февраля в Бишкеке
29 января, среда
16:47
Для работы в Турции в сфере туризма есть вакансии для кыргызстанцев Для работы в Турции в сфере туризма есть вакансии для к...
16:34
Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
16:21
Строительство дорожной развязки: две автозаправки демонтированы в городе Ош
16:05
Вымогала деньги у пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в Бишкеке
16:01
Кандидатам в депутаты с инвалидностью снизят избирательный залог