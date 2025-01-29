Очередную мошенническую схему разоблачил Нацбанк

Очередную мошенническую схему разоблачил Национальный банк.

Как сообщает регулятор, неизвестные звонят гражданам от имени НБ КР, отправляют поддельное удостоверение сотрудника и уверяют, что деньги с их банковских счетов якобы направляются за границу для финансирования военных действий. Граждан запугивают проблемами с законом и запрашивают личные данные.

«Национальный банк предупреждает, что это мошенники! Напоминаем, что Нацбанк не обзванивает граждан, не отправляет удостоверения сотрудников посредством мессенджеров, а также не обслуживает физические лица, не открывает счета гражданам и не проводит денежные расчеты с населением.

Не верьте мошенникам и ни в коем случае не переводите деньги незнакомцам. Единственной целью злоумышленников является доступ и кража ваших денег», — говорится в предостережении регулятора.

Если вы стали жертвой мошенников, следует немедленно сообщить в банк о происшествии, попросить заблокировать карту или счет, после чего срочно подать заявление в правоохранительные органы.