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Общество

Очередную мошенническую схему разоблачил Нацбанк

Очередную мошенническую схему разоблачил Национальный банк.

Как сообщает регулятор, неизвестные звонят гражданам от имени НБ КР, отправляют поддельное удостоверение сотрудника и уверяют, что деньги с их банковских счетов якобы направляются за границу для финансирования военных действий. Граждан запугивают проблемами с законом и запрашивают личные данные.

«Национальный банк предупреждает, что это мошенники! Напоминаем, что Нацбанк не обзванивает граждан, не отправляет удостоверения сотрудников посредством мессенджеров, а также не обслуживает физические лица, не открывает счета гражданам и не проводит денежные расчеты с населением.

Не верьте мошенникам и ни в коем случае не переводите деньги незнакомцам. Единственной целью злоумышленников является доступ и кража ваших денег», — говорится в предостережении регулятора.

Если вы стали жертвой мошенников, следует немедленно сообщить в банк о происшествии, попросить заблокировать карту или счет, после чего срочно подать заявление в правоохранительные органы.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318262/
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