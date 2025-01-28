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Общество

В Бишкеке прошла акция, посвященная 81-й годовщине освобождения Ленинграда

В Бишкеке у памятника блокадникам Ленинграда прошел митинг-реквием, посвященный 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Министерство обороны.

По его данным, вспомнить и отдать дань памяти погибшим пришли блокадники Ленинграда, заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, министр обороны Бактыбек Бекболотов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергей Вакунов, ветераны Вооруженных сил КР, военнослужащие, школьники и представители общественности.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, после чего прозвучал метроном — символ блокадного Ленинграда, а также был осуществлен троекратный оружейный залп в знак уважения к героизму и стойкости ленинградцев.

Бактыбек Бекболотов в своей речи отметил неоценимый вклад ленинградцев в общую Победу в Великой Отечественной войне, подчеркнув их мужество, героизм и несгибаемую силу духа. Он также отметил, что подвиг блокадного Ленинграда является ярким примером стойкости и преданности своей Родине для всех поколений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318090/
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