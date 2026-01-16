Прорыв блокады Ленинграда. В Бишкеке память погибших почтили минутой молчания

В мемориальном комплексе блокады Ленинграда в парке имени Дайыра Асанова состоялось мероприятие, посвященное дате прорыва фашистского кольца вокруг города. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны КР.

В церемонии принял участие заместитель министра обороны полковник Алмазбек Кулмурзаев. В своем выступлении он подчеркнул, что блокада Ленинграда навсегда останется символом мужества, стойкости и дружбы народов.

В ходе мероприятия родственникам солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, передали архивные документы, найденные и оцифрованные по поручению руководства Министерства обороны. Работу по сбору и обработке материалов провели военнослужащие лицея министерства на основе данных Центрального архива Российской Федерации.

В память о погибших объявлена минута молчания и произведены три залпа почетного караула.