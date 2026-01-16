В Бишкеке отметят 83-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда

В Бишкеке пройдут мероприятия, посвященные 83-й годовщине прорыва ленинградской блокады. Об этом сообщил Русский дом.

По его данным, на сегодня запланированы митинг и торжественное возложение цветов к памятнику «Мужеству ленинградцев — благородству кыргызстанцев» в парке Победы. В ходе мероприятия членам семей 12 воинов-кыргызстанцев, считавшихся ранее пропавшими без вести, передадут документы со сведениями о судьбе их родственников.

Завтра, 17 января, в Свято-Воскресенском кафедральном соборе состоится панихида по погибшим защитникам и жителям блокадного Ленинграда и членам Кыргызского общества блокадников Ленинграда, ушедшим в мирное время.

18 января на Северном кладбище возложат цветы к памятнику многолетнему руководителю Кыргызского общества блокадников Ленинграда Анне Кутановой.