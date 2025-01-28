В парке «Ала-Арча» туристов на электромобилях будут перевозить бесплатно

В природном парке «Ала-Арча» туристов на электромобилях будут перевозить бесплатно. Об этом журналистам сообщил его директор Талантбек Жекшенов.

Фото «Кабар». Директор природного парка «Ала-Арча» Талантбек Жекшенов

По его словам, на территорию в год заезжает более 100 тысяч машин. Заезд будет ограничен. Отдыхающих будут перевозить 50 электромобилей, для которых построят специальные остановки «Ак-Бата, «Саз», «Карагай-Булак», «Чер-Жаз», «Ак-Сай».

Талантбек Жекшенов также рассказал, что на втором этапе строительства канатной дороги ее протяженность составит 13 километров. Он добавил, что осенью планируется завершить первый этап и сдать один километр канатки в эксплуатацию.

В 2024 году годовой доход природного парка «Ала-Арча» составил 232 миллиона сомов. Для сравнения — два года назад — 51 миллион сомов.

Напомним, 25 января в природном парке «Ала-Арча» начали строить канатную дорогу. Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев дал старт проекту и отметил значимость его для развития экологического туризма и улучшения инфраструктуры страны.