В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики наблюдается сохранение устойчивых коррупционных схем. Это подтверждается статистическими данными с октября 2020 года по декабрь 2024-го, сообщает пресс-центр ГКНБ.
Отмечается, что в ведомстве прошло совещание, где обсудили ужесточение уголовного наказания за преступления коррупционного характера, а также чиновникам разъяснили нормы принятого Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции».
По данным ГКНБ, возбуждено 11 уголовных дел, в рамках которых задержано восемь должностных лиц. За причастность к коррупции уволены шесть работников, еще один — за связь с организованной преступностью.
Перечислены коррупционные риски в Минкультуры:
- в ходе тендеров на приобретение техники;
- присвоение денежных средств должностными лицами при выделении командировочных расходов;
- искусственное завышение стоимости аренды спортивных комплексов для спортивных сборов;
- наличие коррупционных схем при выделении бюджетных средств на культурно-спортивные мероприятия.