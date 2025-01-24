В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики наблюдается сохранение устойчивых коррупционных схем. Это подтверждается статистическими данными с октября 2020 года по декабрь 2024-го, сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что в ведомстве прошло совещание, где обсудили ужесточение уголовного наказания за преступления коррупционного характера, а также чиновникам разъяснили нормы принятого Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции».

По данным ГКНБ, возбуждено 11 уголовных дел, в рамках которых задержано восемь должностных лиц. За причастность к коррупции уволены шесть работников, еще один — за связь с организованной преступностью.

Перечислены коррупционные риски в Минкультуры: