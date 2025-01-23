18:33
USD 87.45
EUR 90.89
RUB 0.89
Общество

Малый хадж — 2025. Паломники должны получить вакцину от менингита

Министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия опубликовало на сайте ведомства новые медико-санитарные требования для иностранных граждан, планирующих поездки в умру (малого хаджа) в 2025 году.

Согласно нововведениям, с 1 февраля всем иностранным гражданам в возрасте от одного года и старше потребуется вакцинация против менингококкового менингита. 

Вакцина должна быть получена не менее чем за 10 дней до прибытия. Срок ее действия составляет три года.

МИД КР рекомендует гражданам Кыргызской Республики перед поездкой ознакомиться с новыми требованиями и рекомендациями на сайте Минздрава Саудовской Аравии.

Ранее прививка от менингококкового менингита требовалась только при совершении большого хаджа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317756/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
С начала 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано более 200 новых случаев кори
ФИФА определила место проведения чемпионата мира по футболу — 2034
Садыр Жапаров призвал поддержать палестинцев и открыть гуманитарные коридоры
Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Саудовскую Аравию
Хадж-2025. Объявлен конкурс на поставку лекарств для вакцинации паломников
Огромная очередь и духота. Бишкекчане пожаловались на условия вакцинации
Когда в Кыргызстане начнется вакцинация от гриппа? Ответ госсанэпиднадзора
Вакцину против гриппа в Кыргызстан поставят до конца сентября
Саудовская Аравия поможет Кыргызстану развить гражданскую оборону
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
В&nbsp;Бишкеке ожидаются снег и&nbsp;похолодание. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 января В Бишкеке ожидаются снег и похолодание. Прогноз погоды на 20-22 января
Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание
Бизнес
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo;: доступное жилье через накопительную ипотеку «Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
23 января, четверг
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 января. Что показывают датчики Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 января. Что показыв...
18:10
Омурбек Бабанов рассказал, зачем ездил с президентом на Алтай
18:00
Не прошла испытательный срок. Светлану Аширову сняли с должности директора цирка
17:45
Малый хадж — 2025. Паломники должны получить вакцину от менингита
17:27
В Кремле отреагировали на обращение Трампа к народу России: комментарий Пескова