Министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия опубликовало на сайте ведомства новые медико-санитарные требования для иностранных граждан, планирующих поездки в умру (малого хаджа) в 2025 году.

Согласно нововведениям, с 1 февраля всем иностранным гражданам в возрасте от одного года и старше потребуется вакцинация против менингококкового менингита.

Вакцина должна быть получена не менее чем за 10 дней до прибытия. Срок ее действия составляет три года.

МИД КР рекомендует гражданам Кыргызской Республики перед поездкой ознакомиться с новыми требованиями и рекомендациями на сайте Минздрава Саудовской Аравии.

Ранее прививка от менингококкового менингита требовалась только при совершении большого хаджа.