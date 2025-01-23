В Бишкеке в прокат выходит кыргызский экшен-триллер «Жаныбек»

В Бишкеке в прокат выходит кыргызский триллер «Жаныбек» Рината Мурзы.
Жаныбек занят повседневной рутиной, однообразность будних дней каждый день поглощает его изнутри, и он пропивает свою жизнь. Однажды сестра дарит ему кулон матери, чтобы он подарил своей дочке, как семейную реликвию. Осознавая важность украшения, Жаныбек первым делом идет к семье, но по дороге его грабят и отбирают кулон. Он отправляется на его поиски.
Режиссер: Ринат Мурза.
Жанр: экшен-триллер.
Язык: кыргызский (субтитры на русском).
Актеры: Бактыбек Нурмат уулу, Алтынай Муканбет кызы, Канат Абдукеримов, Тойчубек Серкебаев, Дамир Ашимов, Виктория Маликова.