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Общество

В Бишкеке в прокат выходит кыргызский экшен-триллер «Жаныбек»

В Бишкеке в прокат выходит кыргызский триллер «Жаныбек» Рината Мурзы.

Жаныбек занят повседневной рутиной, однообразность будних дней каждый день поглощает его изнутри, и он пропивает свою жизнь. Однажды сестра дарит ему кулон матери, чтобы он подарил своей дочке, как семейную реликвию. Осознавая важность украшения, Жаныбек первым делом идет к семье, но по дороге его грабят и отбирают кулон. Он отправляется на его поиски.

Режиссер: Ринат Мурза.
Жанр: экшен-триллер.
Язык: кыргызский (субтитры на русском).
Актеры: Бактыбек Нурмат уулу, Алтынай Муканбет кызы, Канат Абдукеримов, Тойчубек Серкебаев, Дамир Ашимов, Виктория Маликова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317638/
просмотров: 171
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