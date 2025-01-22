Депутат Бишкекского горкенеша Казыбек Эргешов в ходе заседания постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре возмутился тем, что можно самовольно устанавливать вагончики для торговли.

По его словам, мэрия разрешает гражданам устанавливать торговые точки выборочно.

«Ко мне приходят письма от горожан. Они подавали заявки на установку торговых точек, но им отказывают. Однако другим дают разрешение. Это выборочное отношение или как?» — возмутился он.

Заместитель директора ДУМИ Арсен Кыдыралиев сообщил, что вагончик, скорее всего, установлен самовольно.

В ответ депутат Эргешов спросил, как можно самовольно установить объект в центре города.

Замглавы департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Арсен Кыдыралиев пообещал проработать вопрос. Он признал, что инспектор должен был проконтролировать.