Новый международный кинофестиваль учредят в Содружестве Независимых Государства. Инициатором выступил Казахстан. Об этом сообщает исполком СНГ.

Фото исполкома СНГ. Новый международный кинофестиваль учредят в СНГ

Учредительные документы международного кинофестиваля «Содружество» внесут на рассмотрение межправительственного совета СНГ.

Цель фестиваля — развитие сотрудничества стран СНГ в области кинематографии, а также популяризации достижений национальных киноиндустрий.

Первый кинофестиваль примет Казахстан как инициатор, а потом его будут проводить раз в два года в каждом из государств Содружества в порядке русского алфавита названий стран.

«Есть ряд вопросов по проведению данного фестиваля, в ближайшее время они будут обсуждаться на более высоком уровне и найдут свое решение», — сказал замминистра культуры Беларуси Сергей Саракач.

Также киноархивы государств — участников СНГ будут сотрудничать и смогут вместе использовать общее кинонаследие.