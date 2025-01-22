Мэрия города Бишкека объявила о досрочном погашении задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 31,7 миллиона сомов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов на своей странице в Facebook.

«Кредит в размере 25 миллионов евро был взят в 2017 году и должен был быть погашен до 25 марта 2025 года. Досрочное погашение стало возможным благодаря эффективной работе городских властей», — пишет Алагозов.

Он отметил, что, помимо погашения долга, мэрия также сообщила о прибытии новой партии спецтехники, приобретенной за счет собственных средств городского бюджета. В частности, город получил 20 универсальных машин для уборки снега, посыпки дорог солью и мойки асфальта летом, а также три специальные машины для сбора снега.

В сообщении он также подчеркнул, что в течение прошлого года мэрия Бишкека провела значительное обновление автопарка в различных направлениях, что, по его словам, ранее не наблюдалось. Общая закупка техники превысила 200 единиц.

«Погашение долгов и одновременная массовая закупка специальной техники могут свидетельствовать о том, что ранее бюджетные средства либо расходились нецелесообразно, либо попросту исчезали», — написал пресс-секретарь президента, добавив, что текущие успехи столицы должны стать примером для других городов.