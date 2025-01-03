В Британии с помощью старой фотографии нашли живой пропавшую без вести 52 года назад женщину. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что полиция Великобритании сообщила о раскрытии одного из самых продолжительных дел о пропавших без вести после публикации в Сети размытой фотографии полувековой давности.

В материале говорится, что 16-летняя британка Шейла Фокс исчезла в 1972-м в Ковентри. В разосланной ориентировке сообщалось, что девушка жила с родителями и, возможно, состояла в отношениях с молодым человеком. Ведущие расследование полицейские также предположили, что Шейла Фокс могла самостоятельно покинуть Ковентри.

Фото The Guardian. В Британии нашли живой пропавшую без вести 52 года назад женщину

Тогда поиски не дали никаких результатов, но несколько дней назад полиция вновь опубликовала на своем веб-сайте и в социальных сетях старую фотографию 16-летней девушки с пометкой «Разыскивается». Спустя более полувека дело увенчалось успехом — в отделение Уэст-Мидлендса позвонили и сообщили о местонахождении уже 68-летней Шейлы Фокс.

Офицеры, которые разговаривали с ней, подтвердили, что она жива, здорова, находится в безопасности и сейчас проживает в другой части страны.

Пока никакой дополнительной информации о причинах исчезновения девушки нет.