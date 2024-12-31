Все знают, что Новый год в разных странах наступает в разное время в зависимости от часовых поясов. Однако задумывались ли вы, кто раньше всех встречает Новый год?

Первыми Новый год встречают жители Кирибати — островного государства, расположенного в западной части Тихого океана. На Кирибати Новый год наступает 31 декабря в 16.00 по бишкекскому времени.

Мы привыкли, что соседние часовые пояса отличаются друг от друга на 60 минут. Однако на острове Чатем, который принадлежит Новой Зеландии, эта разница составляет всего 15 минут относительно Кирибати и 45 минут относительно основной части Новой Зеландии. Это позволяет жителям данного острова встретить Новый год вторыми.

В 17.00 по бишкекскому времени Новый год наступает для жителей Новой Зеландии и полярников, работающих на Южном полюсе в Антарктиде.

Через два часа (в 18.00 по бишкекскому времени) Новый год празднуют жители крайней восточной России (Камчатка, Анадырь), а также жители Фиджи и других тихоокеанских островов.

В 19.00 по бишкекскому времени Новый год встречают жители восточной Австралии (Сидней, Мельбурн, Канберра), а также Вануату, Микронезии и Соломоновых Островов.

Еще через пять часов (в 21.00 по бишкекскому времени) Новый год встречают в Японии, а также на Корейском полуострове и на северо-востоке Индонезии.

В 22.00 по Бишкеку Новый год приходит в Китай, Монголию и страны Юго-Восточной Азии, включая Филиппины и Вьетнам.

В 23.00 праздник доходит до Индонезии и оставшейся части Юго-Восточной Азии.

В 23.30 Новый год наступает в Мьянме.

Через 14 часов (1 января в 06.00 утра по бишкекскому времени) новогодние колокола звучат в Англии, отмечая приход Нового года.

Первой в Новом Свете Новый год встречают Бразилия и Аргентина. За ними следуют другие страны Южной и Северной Америки: Боливия, Венесуэла, Канада и некоторые штаты США.

Жители Нью-Йорка начинают праздновать спустя 19 часов после Кирибати — в 11.00 по бишкекскому времени 1 января.

Одними из последних Новый год встречают Колумбия, Перу и западные регионы США и Канады.

А самыми последними Новый год встречают жители островов Самоа. Это происходит через 25 часов после начала праздника на Кирибати. К этому моменту на Кирибати уже начинается ночь 2 января, а в Бишкеке уже вечер 1 января, 17.00.

Так Новый год обходит весь мир, начиная с острова Рождества и завершая свое шествие на Самоа!