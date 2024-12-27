Афиша Бишкека на выходные: новогодние спектакли, концерты и ярмарка

Театры

28-29 декабря. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

28-29 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 декабря — 4 января. Выставка «След мягкого карандаша»

Художник с философским складом ума Сабиджан Бабаджанов вкладывает в каждую свою работу не только мастерство, но и размышления о сути вещей. Его произведения всегда многоуровневые: на поверхности зрителя завораживают техника и изящество исполнения, но при внимательном изучении они открывают глубокие идеи о времени, мире и самом человеке.

«Галерея М», 10.00-21.00.

24 декабря — 12 января. Юбилейная выставка Амана Асранкулова

Асранкулов Аман — один из самых талантливых художников Кыргызстана последней трети ХХ века. Образованный интеллектуал с отличной профессиональной выучкой оставил после себя картины уровня современного мирового изобразительного искусства. Истинный масштаб творческой личности которого, к сожалению, раскрывается только после его ухода. Любимая тема Асранкулова — юг Кыргызстана, его поэзия, его душа.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 декабря — 5 января. «Ярмарка чудес»

Это праздник, где сбываются мечты, и каждый момент наполнен теплом и магией. Приходите за чудесами всей семьей.

ТРЦ Dordoi Plaza, 10.00-22.00.

27-29 декабря. Ярмарка «Art-и-Cool Маркет»

Традиционно в торговом центре развернулась огромная ярмарка мастеров из Кыргызстана и Узбекистана. Только то, что создано своими руками, с любовью и хорошим настроением. Никакой перепродажи.

ТРЦ Dordoi Plaza, 10.00-21.00.

Концерты, фестивали, выступления

28-29 декабря. Новогоднее цирковое представление

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер — это настоящий праздник. Под куполом цирка вас ждет настоящее приключение — от захватывающих дух выступлений до магической атмосферы.

Государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 12.00, 16.00.

28 декабря. Праздничный концерт Чуйского камерного оркестра

Чуйский камерный оркестр приглашает вас на незабываемый праздничный концерт, который раскроет всю магию музыки и погрузит в атмосферу волшебства. За дирижерским пультом — народный артист Кыргызской Республики Рахатбек Осмоналиев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 15.00.

28 декабря. Новогодний концерт

Вас ждет путешествие по музыкальной зимней сказке, наполненной самыми узнаваемыми и любимыми праздничными хитами в исполнении камерного оркестра Tynda Music.



Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.00, 20.30.

29 декабря. Концерт «Саундтреки к культовым турецким сериалам»

Вы услышите музыку из любимых турецких сериалов в исполнении симфонического оркестра.

Кыргызский академический драматический театр Токтоболота Абдумомунова, 18.00.

29 декабря. Концерт «Гарри Поттер и Щелкунчик»

В этот вечер зрители с головой окунутся в атмосферу чудес и невероятных приключений. В первой части концерта в исполнении оркестра прозвучат самые узнаваемые мелодии из Вселенной Гарри Поттера. Во второй части прозвучит самая рождественская из всех музыкальных сказок сюита Петра Чайковского «Щелкунчик».

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 20.30.

Лекции, мастер-классы, кинопоказы

29 декабря. Новогодний забег

Новогодний забег — это прекрасный повод зарядиться праздничной атмосферой. Пробежать в удовольствие и получить подарки. А если наденете новогодний костюм, еще и получите красочные фотографии.

«Южные ворота», 9.00

Для детей

28-29 декабря. Интерактивное новогоднее шоу «Один дома»

По сюжету весь год Кевин готовился к главному празднику — к Новому году. Масштабные декорации, полноразмерный дом высотой в шесть метров, спецэффекты, ловушки для грабителей и невероятно яркая атмосфера большого праздника без сомнений удивит вас и ваших близких.

НЦДЮ «Сейтек», 13.00, 16.00.

28-29 декабря. Праздничное представление «Новогодний серпантин»

Вас ждет незабываемое путешествие в мир сказок, где маленькие зрители встретятся с любимыми героями самых популярных и удивительных историй! И, конечно, после спектакля всех ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Бишкекский городской драматический театр имени Умуралиева, 12.00, 15.00.

28-29 декабря. Московское детское шоу «Йети»

Это история о том, как йети, словно дети, раскрывают свои таланты! Йети не говорят на человеческом языке, но ученые доказали, что именно дети от 3 до 10 лет лучше всех понимают их язык.

Кыргызский национальный театр «Манас», 11.00, 14.00, 17.00.

28-29 декабря. Новогодняя елка

Вас ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, и другими волшебными героями, увлекательные спектакли и интерактивы, веселые танцы, конкурсы и много сюрпризов.

ДТЦ «Таш-Рабат», 16.00 (суббота), 15.00 (воскресенье).

28-29 декабря. Детская шоу-программа

Детей ждет развлекательная новогодняя программа.

Ресторан «Барашек», 19.00.

28-29 января. Сказка «Иван да Марья»

«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло. Перед началом сказки в малом зале театра всех зрителей ждет новогодняя интермедия с традиционными играми, загадками и песнями, которую для юных зрителей устроят Дед Мороз и его красавица-внучка Снегурочка.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00.

28-29 декабря. Новогодняя сказка «Украденный праздник»

Елочка и Снеговик — лучшие друзья, готовые встретить Новый год вместе. Но Злой колдун решает испортить праздник и украдет Елочку, чтобы не состоялся долгожданный праздник. На помощь Снеговику приходят Пес, Пират и Великан.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 10.00, 12.00.

29 декабря. Новогоднее представление

Всех будет ждать новогодние представления «Новогодняя головоломка» (на русском языке) и «Соник жана балаты шамы» (на кыргызском языке).

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском языке).