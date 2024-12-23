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Общество

Кыргызстан занял 45-е место в рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег

Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel Anti-Money Laundering Index, в котором анализируется уровень борьбы стран с отмыванием денег.

В 2024 году Кыргызстан занял 45-е место из 164 с 5,95 баллами по шкале от 0 до 10, где 10 означает максимальный риск отмывания денег в стране, а 0 — минимальный.

Для сравнения в 2023 году республика занимала 41-е место с 6 баллами, таким образом улучшив свой результат за год.

В рамках данного индекса юрисдикции оцениваются по 18 базовым показателям, включая качество законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, распространение коррупции, прозрачность и политико-правовые риски.

У Казахстана 111-е место и 4,65 балла, Узбекистан на 81-м месте (5,27 балла), Таджикистан — 30-е место (6,45 балла) и Туркменистан на 23-м (6,71 балла).

Среди государств Восточной Европы и Центральной Азии лучший результат у Черногории (4,23 балла), худший — у Туркменистана (6,71 балла).

Беларусь находится на 53-м месте (5,67 балла), Азербайджан на 74-м (5,40 балла), Украина на 82-м (5,26 балла), Грузия на 113-м (4,64 балла). Россия в рейтинге не представлена.

Тор-5 стран с наименьшими рисками отмывания доходов и финансирования терроризма в этом году это Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония и Андорра.

Самые худшие показатели у Мьянмы, Гаити, Демократической Республики Конго, Чада и Венесуэлы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315076/
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