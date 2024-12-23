09:49
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Общество

Скончался ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов

На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Кыргызстана.

Министерства обороны
Фото Министерства обороны. Скончался ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов

В ведомстве проинформировали, что похороны состоятся сегодня, 23 декабря, в селе Саруу Иссык-Кульской области.

Ветерана проводят в последний путь в сопровождении почетного эскорта.

Асек Урманбетов родился в 1923 году. В годы войны он воевал на территории Украины и Беларуси. В декабре 1943-го по приказу командира полка выполнил важное разведывательное задание: с двумя бойцами задержал 76 немецких автомашин с грузом.

Асек Урманбетов награжден орденом Отечественной войны и орденом Красной Звезды, боевыми и юбилейными медалями, а также медалью «Данк». До пенсии работал главным бухгалтером, ревизором. Поэт и писатель. Воспитал 6 детей, которые подарили ему 68 внуков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315007/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Ушел из жизни Асанбек Шаршеналиев — заслуженный юрист и государственный деятель
Скончалась кыргызстанский кинопродюсер Айнагүл Токобаева
Ушла из жизни полковник милиции в отставке профессор Гульсара Алиева
Официальный некролог — Эрнст Акрамов
Скончался доктор медицинских наук, Герой Кыргызстана Эрнст Акрамов
Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог
Скончался известный хирург, профессор Мамбет Мамакеев
Скончался кыргызстанский художник Абдырай Осмонов
Скончался главный редактор газеты «Кыргыз тили» Дуйшенбек Керимов
Скончался бывший посол Кыргызстана в Туркменистане Зарылбек Акматбеков
Популярные новости
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Акционерное общество &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; сменило название Акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» сменило название
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Снегопад и&nbsp;курултай. В&nbsp;Бишкеке наблюдаются 10-балльные пробки Снегопад и курултай. В Бишкеке наблюдаются 10-балльные пробки
Бизнес
Acıbadem: достижения и&nbsp;новшества в&nbsp;сфере медицины Acıbadem: достижения и новшества в сфере медицины
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи&nbsp;КР «Кыргызтелеком» и Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи КР
Идея для классного подарка себе и&nbsp;близким на&nbsp;Новый год! Идея для классного подарка себе и близким на Новый год!
23 декабря, понедельник
09:45
Сбор налога на доходы золотодобывающих компаний составил более 12,5 миллиарда Сбор налога на доходы золотодобывающих компаний состави...
09:33
Дроны в Казани. Консульство дает разъяснения кыргызстанцам, живущим в городе
09:24
Рубль и тенге подорожали, евро продолжает дешеветь. Курсы валюты на 23 декабря
09:19
Скончался ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов
09:04
Александр Усик выиграл бой у Тайсона Фьюри. Сколько заработали боксеры
22 декабря, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 декабря: снег не ожидается
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, новогодние концерты и спектакли