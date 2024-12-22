В США вырубка деревьев у школ повлияла на успеваемость детей. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на проведенное исследование.

Взаимосвязь установили ученые из Университета Юты, проанализировав посещаемость и оценки школьников Чикаго — город пострадал от нашествия жука-вредителя, уничтожившего миллионы ясеней.

Профессор экономики Альберто Гарсия изучил изменения в посещаемости учебных заведений и результатах стандартизированных тестов в школах столичного региона Чикаго за десятилетие после того, как в Северной Америке появился жук, называемый изумрудной ясеневой златкой, который в конечном итоге уничтожил миллионы ясеней вдоль улиц и дворов городов Среднего Запада.

Исследование анализирует, как потеря лесного покрова повлияла на результаты образования в столичном регионе Чикаго, который сильно пострадал от нашествия. Ясень был самым распространенным неинвазивным видом деревьев здесь, на его долю приходилось 18 процентов уличных деревьев, или около 85 тысяч. По данным Мортонского дендрария, с 2010 по 2020 год Чикаго потерял половину своих растущих ясеней, а оставшаяся половина уже умерла или пришла в упадок.

В ходе исследования отслеживались изменения в успеваемости учащихся по стандартизированному тесту, который проводился среди учащихся 3-8-х классов в Иллинойсе с 2003 по 2012 год. Оно показало, что в районах, где активно проводилась вырубка деревьев, число учеников, успешно сдающих экзамены, упало на 1,22 процента — в масштабах города это очень внушительные цифры. В зеленых районах, наоборот, число учеников, получивших хорошие оценки по итогам года, значительно выше.

По мнению ученых, причина снижения успеваемости — потеря естественной защиты от жары, ухудшение качества воздуха и, как следствие, снижение психологической устойчивости у учеников.