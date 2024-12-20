Сегодня, 20 декабря, на центральной площади Оша состоится торжественное зажжение новогодней елки. Праздничное мероприятие начнется в 19.00, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото пресс-службы мэрии Оша

Высота символа Нового года – 28 метров. Торжество будет сопровождаться живой музыкой. Мэрия приглашает жителей и гостей города разделить радость этого события и зарядиться новогодним настроением.

Традиция зажжения огней на главной городской елке ежегодно собирает сотни горожан и знаменует начало новогодних мероприятий в Оше.