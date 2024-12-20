Афиша Бишкека на выходные: «Щелкунчик», новогодние ярмарки и детские спектакли

Театры

21 декабря. Спектакль «Река на асфальте»

Когда человек заглядывает в глаза гибели и принимает это, он становится свободным. Жизнь уже кажется другой. Меркнет все, что было важным: мнение общества, чьи-то осуждения. Человек понимает, как бы он прожил эту жизнь, если бы еще мог. В спектакле главной темой становится свобода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

21 декабря. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

22 декабря. Спектакль «В чаще»

Спектакль поставлен по мотивам рассказов японского писателя, классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрителям будет интересно познакомиться с особенной и уникальной японской культурой, которая образует особенный сплав с современными ценностями и нравственными ориентирами, сохранившими актуальность древних ритуалов и традиций, дошедших до наших дней.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

21-22 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 декабря — 4 января. Выставка «След мягкого карандаша»

Художник с философским складом ума Сабиджан Бабаджанов вкладывает в каждую свою работу не только мастерство, но и размышления о сути вещей. Его произведения всегда многоуровневые: на поверхности зрителя завораживают техника и изящество исполнения, но при внимательном изучении они открывают глубокие идеи о времени, мире и самом человеке.

«Галерея М», 10.00-21.00.

20 декабря — 5 января. «Ярмарка чудес»

Это праздник, где сбываются мечты, и каждый момент наполнен теплом и магией. Приходите за чудесами всей семьей.

ТРЦ Dordoi Plaza, 10.00-22.00.

21-22 декабря. Зимняя ярмарка

Вас ждут уникальные товары (отличная возможность найти подарки для близких), горячий глинтвейн, мехенди и новогодняя атмосфера.

Кофейня Zerno, 13.00-18.00.

21-22 декабря. Dream Market

Вас ждут локальные бренды и изделия ручной работы от лучших мастеров Бишкека: украшения, стильная одежда, керамика, изделия из войлока, игрушки и многое другое!



Кофейня Avenue, 12.00-20.00.

22 декабря. Littles Winter Market

Погрузитесь в атмосферу зимней магии с лучшими локальными детскими брендами и проектами.

Ololo Planet, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

22 декабря. Christmas Show Concert

Загадываем желания и идем на «Новогодний вечер» с Diamond Orchestra. Новый год — праздник волшебства, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. В эти дни все по-настоящему начинают верить в чудеса и ждать чего-то удивительного. Ну а какой же праздник без музыки?

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

21-22 декабря. Шоу «Новый мир кыргызского цирка»

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер — это настоящий праздник. Под куполом цирка вас ждет настоящее приключение — от захватывающих дух выступлений до магической атмосферы.

Государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 14.00.

22 декабр. Концерт «Щелкунчик»

Погрузитесь в волшебную атмосферу зимней сказки вместе с камерным оркестром Tynda Music. В этот вечер оживут самые знаменитые мелодии Петра Чайковского.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

22 декабря. Концерт классической музыки

В программе музыка Вредерика Шопена в исполнении Александра Кудрявцева (фортепиано).

Музей Николая Рериха, 16.00.

Лекции, мастер-классы, кинопоказы

19-22 декабря. Фестиваль экспериментального кино NOMSIZ

Будут показаны современные экспериментальные фильмы из Центральной Азии, отобранные по опенколу и разделенные на программы «В поисках языка» и «К вопросу о репрезентации». После сеансов состоятся обсуждения с авторами, некоторые из которых смогут присутствовать лично. Завершит программу ретроспектива пионеров экспериментального кино Узбекистана Дмитрия и Анжелы Трофимовых «Реставрация сновидений».

Культурный центр «Кудук».

21 декабря. Мастер-класс по живописи «Новогоднее настроение»

Мастер-класс проведет художник Зульфия Акимова. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 14.00.

Для детей

21-22 декабря. Праздничное представление «Новогодний серпантин»

Вас ждет незабываемое путешествие в мир сказок, где маленькие зрители встретятся с любимыми героями самых популярных и удивительных историй! И, конечно, после спектакля всех ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Бишкекский городской драматический театр имени Умуралиева, 12.00, 15.00.

21-22 декабря. Московское детское шоу «Йети»

Это история о том, как йети, словно дети, раскрывают свои таланты! Йети не говорят на человеческом языке, но ученые доказали, что именно дети от 3 до 10 лет лучше всех понимают их язык.

Кыргызский национальный театр «Манас», 17.00.

21-22 декабря. Новогодняя елка

Вас ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой,и другими волшебными героями, увлекательные спектакли и интерактивы, веселые танцы, конкурсы и много сюрпризов.

ДТЦ «Таш-Рабат», 15.00 (суббота), 16.00 (воскресенье).

21-22 декабря. Детская шоу-программа

Детей ждет развлекательная новогодняя программа.

Ресторан «Барашек», 19.00.

22 декабря. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

22 декабря. Спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.