Афиша Бишкека на выходные: «Щелкунчик», новогодние ярмарки и детские спектакли

Театры
21 декабря. Спектакль «Река на асфальте»
Когда человек заглядывает в глаза гибели и принимает это, он становится свободным. Жизнь уже кажется другой. Меркнет все, что было важным: мнение общества, чьи-то осуждения. Человек понимает, как бы он прожил эту жизнь, если бы еще мог. В спектакле главной темой становится свобода.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
21 декабря. Балет «Щелкунчик»
Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
22 декабря. Спектакль «В чаще»
Спектакль поставлен по мотивам рассказов японского писателя, классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрителям будет интересно познакомиться с особенной и уникальной японской культурой, которая образует особенный сплав с современными ценностями и нравственными ориентирами, сохранившими актуальность древних ритуалов и традиций, дошедших до наших дней.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
Выставки, ярмарки
21-22 декабря. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
10 декабря — 4 января. Выставка «След мягкого карандаша»
Художник с философским складом ума Сабиджан Бабаджанов вкладывает в каждую свою работу не только мастерство, но и размышления о сути вещей. Его произведения всегда многоуровневые: на поверхности зрителя завораживают техника и изящество исполнения, но при внимательном изучении они открывают глубокие идеи о времени, мире и самом человеке.
«Галерея М», 10.00-21.00.
20 декабря — 5 января. «Ярмарка чудес»
Это праздник, где сбываются мечты, и каждый момент наполнен теплом и магией. Приходите за чудесами всей семьей.
ТРЦ Dordoi Plaza, 10.00-22.00.
21-22 декабря. Зимняя ярмарка
Вас ждут уникальные товары (отличная возможность найти подарки для близких), горячий глинтвейн, мехенди и новогодняя атмосфера.
Кофейня Zerno, 13.00-18.00.
21-22 декабря. Dream Market
Вас ждут локальные бренды и изделия ручной работы от лучших мастеров Бишкека: украшения, стильная одежда, керамика, изделия из войлока, игрушки и многое другое!
Кофейня Avenue, 12.00-20.00.
22 декабря. Littles Winter Market
Погрузитесь в атмосферу зимней магии с лучшими локальными детскими брендами и проектами.
Ololo Planet, 11.00-18.00.
Концерты, фестивали, выступления
22 декабря. Christmas Show Concert
Загадываем желания и идем на «Новогодний вечер» с Diamond Orchestra. Новый год — праздник волшебства, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. В эти дни все по-настоящему начинают верить в чудеса и ждать чего-то удивительного. Ну а какой же праздник без музыки?
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
21-22 декабря. Шоу «Новый мир кыргызского цирка»
На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер — это настоящий праздник. Под куполом цирка вас ждет настоящее приключение — от захватывающих дух выступлений до магической атмосферы.
Государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 14.00.
22 декабр. Концерт «Щелкунчик»
Погрузитесь в волшебную атмосферу зимней сказки вместе с камерным оркестром Tynda Music. В этот вечер оживут самые знаменитые мелодии Петра Чайковского.
Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.
22 декабря. Концерт классической музыки
В программе музыка Вредерика Шопена в исполнении Александра Кудрявцева (фортепиано).
Музей Николая Рериха, 16.00.
Лекции, мастер-классы, кинопоказы
19-22 декабря. Фестиваль экспериментального кино NOMSIZ
Будут показаны современные экспериментальные фильмы из Центральной Азии, отобранные по опенколу и разделенные на программы «В поисках языка» и «К вопросу о репрезентации». После сеансов состоятся обсуждения с авторами, некоторые из которых смогут присутствовать лично. Завершит программу ретроспектива пионеров экспериментального кино Узбекистана Дмитрия и Анжелы Трофимовых «Реставрация сновидений».
Культурный центр «Кудук».
21 декабря. Мастер-класс по живописи «Новогоднее настроение»
Мастер-класс проведет художник Зульфия Акимова. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М», 14.00.
Для детей
21-22 декабря. Праздничное представление «Новогодний серпантин»
Вас ждет незабываемое путешествие в мир сказок, где маленькие зрители встретятся с любимыми героями самых популярных и удивительных историй! И, конечно, после спектакля всех ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.
Бишкекский городской драматический театр имени Умуралиева, 12.00, 15.00.
21-22 декабря. Московское детское шоу «Йети»
Это история о том, как йети, словно дети, раскрывают свои таланты! Йети не говорят на человеческом языке, но ученые доказали, что именно дети от 3 до 10 лет лучше всех понимают их язык.
Кыргызский национальный театр «Манас», 17.00.
21-22 декабря. Новогодняя елка
Вас ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой,и другими волшебными героями, увлекательные спектакли и интерактивы, веселые танцы, конкурсы и много сюрпризов.
ДТЦ «Таш-Рабат», 15.00 (суббота), 16.00 (воскресенье).
21-22 декабря. Детская шоу-программа
Детей ждет развлекательная новогодняя программа.
Ресторан «Барашек», 19.00.
22 декабря. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»
Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
22 декабря. Спектакль «Айболит и Бармалей»
Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.