13:42
USD 87.00
EUR 90.55
RUB 0.84
Общество

Министр энергетики Кыргызстана рассказал, почему постоянно отключают свет

На брифинге в Бишкеке министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев объяснил причины временных отключений электроэнергии. 

Он отметил, что на каждую область есть установленный лимит потребляемой электроэнергии, который подписывают местные власти, такие как акимы и айыл окмоту. Эти лимиты определяются мощностями подстанций, например, в Чуйской области имеются две подстанции мощностью 500 киловольт и другие мощностью 220 киловольт.

Отключения происходят, когда электростанции, такие как Токтогульская ГЭС, передают энергию по сетям, но мощностей для потребностей региона не хватает. Министр подчеркнул, что для увеличения мощности нужно строить новые подстанции и линии электропередачи. В этом году построено около 10 новых подстанций.

Кроме того, на каждой подстанции работают два трансформатора, один из которых является резервным. Однако в условиях текущей нагрузки оба трансформатора работают на 90 процентов своей мощности, и без временных отключений энергии и переключения нагрузки между подстанциями возможен риск повреждения оборудования. Замена трансформаторов стоит от $700 тысяч, а установка нового трансформатора требует 120 дней для 110 киловольт и 150 дней для 220 киловольт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314859/
просмотров: 656
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане построят два конвейера для экспорта угля в Узбекистан и Китай
Минэнерго построило здания для энергетиков и дата-центр за 250 миллионов сомов
Министр рассказал, за счет чего увеличилась выработка электроэнергии в стране
В 2024 году Кыргызстан увеличил выработку электроэнергии на малых ГЭС
Отключение света. Глава Минэнерго попросил прощения у кыргызстанцев
Отключение электричества в Кыргызстане: Садыр Жапаров прокомментировал проблему
Холодно. Энергетики объяснили отключение электричества
Новую подстанцию и ЛЭП построили в Ошской области
Кыргызстан и Andritz Hydro подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
COP29. Минэнерго Кыргызстана подписало три документа
Популярные новости
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до&nbsp;Сокулука В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до Сокулука
В&nbsp;Кыргызстане строят больницы и&nbsp;поликлиники, но&nbsp;работать в&nbsp;них зачастую некому В Кыргызстане строят больницы и поликлиники, но работать в них зачастую некому
Бизнес
Выгодная акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
20 декабря, пятница
13:39
Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby беспл...
13:25
В Кыргызстане утверждена Национальная программа развития футбола до 2034 года
13:25
Жители Ноокена и Базар-Коргона просят президента построить им водохранилище
13:19
Президент призвал кыргызстанцев не унижать учителей и врачей
13:16
Садыр Жапаров рассказал, какие льготы есть для уязвимых слоев населения