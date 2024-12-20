Министр энергетики Кыргызстана рассказал, почему постоянно отключают свет

На брифинге в Бишкеке министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев объяснил причины временных отключений электроэнергии.

Он отметил, что на каждую область есть установленный лимит потребляемой электроэнергии, который подписывают местные власти, такие как акимы и айыл окмоту. Эти лимиты определяются мощностями подстанций, например, в Чуйской области имеются две подстанции мощностью 500 киловольт и другие мощностью 220 киловольт.

Отключения происходят, когда электростанции, такие как Токтогульская ГЭС, передают энергию по сетям, но мощностей для потребностей региона не хватает. Министр подчеркнул, что для увеличения мощности нужно строить новые подстанции и линии электропередачи. В этом году построено около 10 новых подстанций.

Кроме того, на каждой подстанции работают два трансформатора, один из которых является резервным. Однако в условиях текущей нагрузки оба трансформатора работают на 90 процентов своей мощности, и без временных отключений энергии и переключения нагрузки между подстанциями возможен риск повреждения оборудования. Замена трансформаторов стоит от $700 тысяч, а установка нового трансформатора требует 120 дней для 110 киловольт и 150 дней для 220 киловольт.