Активисты запустили интерактивную карту по борьбе с дезинформацией

Ассоциация общинных СМИ запускает интерактивную карту по борьбе с дезинформацией в рамках информационной кампании «Текшердим!» Об этом сообщили в объединении.

Инструмент создан с целью укрепить критическое мышление и помочь обществу противостоять потоку дезинформации.

Одним из ключевых инструментов кампании «Текшердим!» станет интерактивная карта дезинформации www.mediamap.kg, которая уже доступна для пользователей. Карта делает борьбу с дезинформацией максимально прозрачной, увлекательной и доступной для каждого.

На интерактивной карте в реальном времени отображено распространение фейков по всей территории Кыргызстана. Пользователи смогут:

● узнавать, какие фейки опровергнуты и где они распространялись;

● вносить свои собственные находки, способствуя интерактивности и вовлеченности аудитории;

● использовать предоставленные примеры, чтобы лучше понимать, как распознавать и сообщать о дезинформации.

Информационная кампания «Текшердим!» объединяет в себе инновационные инструменты, образовательные мероприятия и интерактивные форматы, чтобы вовлечь как можно больше людей в построение информационной среды, свободной от манипуляций:

● обучающие видеоролики и буклеты для повышения критического мышления;

● подкаст «Медиа Элек», где эксперты и граждане делятся опытом борьбы с фейками;

● квиз-игры в регионах для вовлечения аудитории;

● юмористические комиксы для подростков и взрослых, которые обучают критическому мышлению в развлекательной форме;

● мастер-классы и викторины для студентов и пользователей социальных сетей.

Кампания сочетает образовательный подход с интерактивными форматами, чтобы сделать процесс обучения увлекательным и доступным для всех.

Фото из интернета. Пример использования языка вражды в соцсетях

«Дезинформация и манипуляции в информационном пространстве угрожают социальной стабильности и единству. Интерактивная карта станет надежным ресурсом для журналистов, активистов и граждан, заинтересованных в честной и прозрачной информации. Она создаст платформу для обмена опытом и поможет объединить усилия в борьбе с информационными угрозами», — отмечает руководитель АОСМИ Назира Жусупова.

«Mediamap.kg — это ответ на растущие вызовы в интернете, с которыми сталкиваются пользователи. Цель — не просто фиксировать нарушения, но и помогать пользователям узнавать, как их распознавать, как им противостоять. Мы рады, что у нас появляется все больше ресурсов для медиаграмотности, и также делаем вклад в более ответственное цифровое потребление», — делится мнением Эльмира Токтогулова, директор фонда «МедиаКонсалт».

Участники смогут не только наблюдать за распространением фейков, но и активно участвовать в их разоблачении. Все внесенные данные будут проверяться и добавляться в карту, что обеспечит высокую точность и актуальность предоставляемой информации.

Информационная кампания «Текшердим!» реализуется Ассоциацией общинных СМИ при поддержке проекта «Повышение устойчивости аудитории через достоверные истории (CARAVAN)» в Центральной Азии, финансируемого Европейским союзом и реализуемого Internews.