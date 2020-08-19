Учителям проведут онлайн-курс по медиаграмотности и дистанционному обучению

Фонд «Центр поддержки СМИ» в партнерстве с Министерством образования и науки Кыргызстана при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» объявил конкурс среди школьных учителей для участия в интенсивном онлайн-курсе по медиаграмотности и дистанционному обучению. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, цель проекта — обучить учителей справляться с новыми вызовами и продвигать медиаграмотность, внедрить ее в школьные образовательные циклы, повысить педагогические навыки по дистанционному обучению своему предмету.

Отбор участников проведут на конкурсной основе. Одновременно оценят готовность участников к дальнейшему развитию формата видеоуроков в своей области и организации вебинаров по дистанционному обучению, цифровой и медийной грамотности для своих сообществ.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму до 17.00 26 августа 2020 года.