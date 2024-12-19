16:26
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Общество

Минэнерго построило здания для энергетиков и дата-центр за 250 миллионов сомов

В преддверии отопительного сезона 2024-2025 годов в Кыргызстане проведен комплекс работ по модернизации и строительству энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев на брифинге в Бишкеке.

По его словам, c начала года установлено 49 новых трансформаторов, что позволило увеличить общую мощность на 438 мегавольт-ампер, а также:

  • построено около 10 подстанций;
  • в Баткенской области сдано здание стоимостью 187 миллионов сомов;
  • в Сулюкте завершено строительство здания на сумму 50 миллионов сомов;
  • в Бишкеке построен дата-центр стоимостью 20,6 миллиона сомов;
  • в Кара-Кульдже и Иссык-Атинском районе возведены новые здания для нужд энергетиков, однако стоимость этих объектов не уточняется.

Министр добавил, что сотрудники НЭСК отремонтировали 2 тысячи 941 трансформатор, установили 8 тысяч 309 железобетонных опор и реконструировали 187 километров кабельных и воздушных линий электропередачи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314737/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане построят два конвейера для экспорта угля в Узбекистан и Китай
Министр рассказал, за счет чего увеличилась выработка электроэнергии в стране
В 2024 году Кыргызстан увеличил выработку электроэнергии на малых ГЭС
Новую подстанцию и ЛЭП построили в Ошской области
Кыргызстан и Andritz Hydro подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
Тендер. Пристройку к своему зданию хочет управление Судебного департамента
COP29. Минэнерго Кыргызстана подписало три документа
Зеленая энергетика. С какими трудностями сталкиваются инвесторы в Кыргызстане
В Кыргызстане каждый год будут запускать минимум две-три ГЭС — Минэкономики
Около 10 миллионов кубинцев остались без электричества
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
В&nbsp;Бишкеке ночью опять будет очень холодно. Прогноз погоды на&nbsp;16-18 декабря В Бишкеке ночью опять будет очень холодно. Прогноз погоды на 16-18 декабря
Смог в&nbsp;Бишкеке. Как защитить себя от&nbsp;загрязнения воздуха Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздуха
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
19 декабря, четверг
16:26
Кыргызстан наладил логистику. Крупный хаб медпрепаратов открылся в Узбекистане Кыргызстан наладил логистику. Крупный хаб медпрепаратов...
16:16
В Кыргызстане вырос охват детей программой дошкольной подготовки
16:10
Акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» сменило название
16:09
Чиновников и пенсионеров-правоохранителей обяжут платить проезд через тоннели
15:57
В Кыргызстане отметили тревожную динамику роста числа людей с инвалидностью