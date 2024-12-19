Минэнерго построило здания для энергетиков и дата-центр за 250 миллионов сомов

В преддверии отопительного сезона 2024-2025 годов в Кыргызстане проведен комплекс работ по модернизации и строительству энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев на брифинге в Бишкеке.

По его словам, c начала года установлено 49 новых трансформаторов, что позволило увеличить общую мощность на 438 мегавольт-ампер, а также:

построено около 10 подстанций;

в Баткенской области сдано здание стоимостью 187 миллионов сомов;

в Сулюкте завершено строительство здания на сумму 50 миллионов сомов;

в Бишкеке построен дата-центр стоимостью 20,6 миллиона сомов;

в Кара-Кульдже и Иссык-Атинском районе возведены новые здания для нужд энергетиков, однако стоимость этих объектов не уточняется.

Министр добавил, что сотрудники НЭСК отремонтировали 2 тысячи 941 трансформатор, установили 8 тысяч 309 железобетонных опор и реконструировали 187 километров кабельных и воздушных линий электропередачи.