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Общество

В микрорайоне «Восток-5» в Бишкеке временно отключили отопление и горячую воду

В целях успешного прохождения осенне-зимнего сезона сегодня, 18 декабря, до 20.00 временно отключены отопление и горячее водоснабжение в микрорайоне «Восток-5». Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Проводятся работы по замене старого участка тепловой сети и переврезке на новую смонтированную тепловую сеть, предусмотренную планом перекладок на 2024 год.

Дома и учреждения, которые затронуло отключение:

  • микрорайон «Восток-5»: дома № 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19;
  • проспект Чуй: дома № 30, 32, 34;
  • Школа олимпийского резерва имени Р.Санатбаева («Восток-5», 20/3), детский сад № 59 («Восток-5», 18/1).

В «Бишкектеплосети» отмечают, что ремонтные работы продолжаются даже в зимний период и ведутся по утвержденному плану. Предприятие просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и благодарит за терпение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314556/
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