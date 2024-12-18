В микрорайоне «Восток-5» в Бишкеке временно отключили отопление и горячую воду

В целях успешного прохождения осенне-зимнего сезона сегодня, 18 декабря, до 20.00 временно отключены отопление и горячее водоснабжение в микрорайоне «Восток-5». Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Проводятся работы по замене старого участка тепловой сети и переврезке на новую смонтированную тепловую сеть, предусмотренную планом перекладок на 2024 год.

Дома и учреждения, которые затронуло отключение:

микрорайон «Восток-5»: дома № 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19;

проспект Чуй: дома № 30, 32, 34;

Школа олимпийского резерва имени Р.Санатбаева («Восток-5», 20/3), детский сад № 59 («Восток-5», 18/1).

В «Бишкектеплосети» отмечают, что ремонтные работы продолжаются даже в зимний период и ведутся по утвержденному плану. Предприятие просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и благодарит за терпение.