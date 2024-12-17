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Общество

Таможенная служба Кыргызстана увеличила сбор платежей на 6 миллиардов сомов

Таможенная служба Кыргызстана увеличила сбор платежей на 6 миллиардов сомов. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, ГТС по состоянию на 13 декабря текущего года обеспечила исполнение первоначального прогноза по таможенным платежам на 2024 год.

На указанный период таможне был установлен прогноз доходов в сумме 117 миллиардов 356,5 миллиона сомов. На сегодняшний день этот прогноз выполнен в полном объеме.

В сравнении с годовым поступлением 2023 года Таможенная служба к середине декабря собрала таможенных платежей на 6 миллиардов сомов больше.

Такой показатель поступления таможенных платежей наблюдается впервые в истории ГТС, отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что для достижения таких результатов проведена комплексная работа по упрощению и ускорению бизнес-процессов, увеличению пропускной способности на пунктах пропуска, внедрению цифровых решений и усилению борьбы с контрабандой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314367/
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