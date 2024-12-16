Глава Верховного суда отчитал председателя Таш-Кумырского горсуда за волокиту

Глава Верховного суда Медербек Сатыев отчитал председателя Таш-Кумырского городского суда Арстанбека Аскарбекова за волокиту. Видео опубликовала пресс-служба ВС КР.

Согласно данным, в Верховном суде отменили 45,5 процента решений Арстанбека Аскарбекова.

«Почти 50 процентов ваших решений отменяют. Это разве хороший показатель? Вам построили новое здание и я не хотел портить вам настроение, но ваша работа доводит до такого. У вас, у председателя суда, показатели ниже, чем у вашего судьи», — сказал Медербек Сатыев.

Арстанбек Аскарбеков объяснил свое решение по одному уголовному делу.

«В первой инстанции я вынес оправдательный приговор. Вторая инстанция оставила его в силе. В Верховном суде отменили оба приговора и вернули на новое рассмотрение. Я писал, чтобы нанесенный ущерб рассматривали в гражданском порядке. В Верховном суде сказали, что нужно исследовать материалы. Сейчас назначили судебно-бухгалтерскую экспертизу», — сказал председатель горсуда.

Верховный судья отметил, что необходимо было сразу при рассмотрении дела в первой инстанции назначить экспертизу, а не доводить дело до Верховного суда и волокитить.

По словам Арстанбека Аскарбекова, дело рассматривают больше года, в то время как срок рассмотрения уголовных дел, согласно УПК, составляет три месяца.