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Общество

Началась глобальная охота за миллиардами Башара Асада — WSJ

После свержения режима Башара Асада в Сирии началась глобальная охота за состоянием его семьи, накопленным за десятилетия правления. По данным The Wall Street Journal, богатство клана Асадов оценивается в сумму до $12 миллиардов.

Как пишет издание, семья Асада создала обширную сеть международных инвестиций, включая элитную недвижимость в России, бутик-отели в Вене и частный самолет в Дубае. Эти активы приобретены через государственные монополии и незаконную деятельность, такую как торговля наркотиками, особенно амфетамином каптагон. Затем средства реинвестировались в юрисдикции, недоступные для международного права.

Эксперт Эндрю Таблер, бывший сотрудник Белого дома, отмечает, что семья Асада заранее готовилась к возможному изгнанию, разрабатывая «план Б» по отмыванию средств. В докладе Госдепартамента США за 2022 год указывается, что часть активов семьи может быть скрыта в сложных финансовых структурах и офшорных зонах, что значительно усложняет их поиск и изъятие.

После падения режима Асада международные правозащитные организации и юристы планируют отслеживать и возвращать эти активы сирийскому народу. Однако предыдущий опыт возврата активов диктаторов, таких как Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи, показывает, что этот процесс может быть длительным и сложным. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314252/
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