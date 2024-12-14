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Общество

Таможенной службе Кыргызстана нужны кинологи: объявлены вакансии

Государственная таможенная служба объявила конкурс на вакантные должности кинологов.

В ведомстве приглашают принять участие в нем и напоминают, что в таможенные органы Кыргызстана назначаются лица, прошедшие военную службу либо военную подготовку по программе офицеров запаса или альтернативную службу по основаниям, вытекающим из семейного положения (за исключением кандидатов, претендующих на зачисление в резерв кадров по направлению информационных технологий).

Будущему кинологу должно быть не больше 30 лет, у него должно быть среднее и/или средне-специальное образование; служба в рядах Вооруженных сил или правоохранительных органах приветствуется.

У претендентов не должно быть аллергии на шерсть, но должно быть желание работать собаками, наличие знаний и навыков по уходу и их кормлению.

Телефоны для справок: 0312510886, 0312510651 добавочный 147.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314207/
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