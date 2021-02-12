Мэрия Бишкека под давлением общественности ввела временный запрет в городе на отстрел бездомных животных. Об этом стало известно накануне. При муниципалитете создана комиссия, которая совместно со специалистами, активистами и зоозащитниками будет решать возникшую проблему. Профессиональный кинолог и заводчик Светлана Кузнецова поделилась с 24.kg своим видением происходящего.

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«Проблема беспризорных животных у нас более чем актуальна, уличные животные — как собаки, так и кошки — являются разносчиками опасных заболеваний: бешенства, внутренних и кожных паразитов, кожных заболеваний. Они являют собой и физическую угрозу для человека. Естественно, их численность надо сокращать», — признает она.

По словам Кузнецовой, сторонники отстрелов собак и их противники хотят одного и того же — сокращения численности бездомных животных на городских улицах. С той лишь разницей, что решение проблемы они видят по-разному.

«К чему привел многолетний опыт отстрела собак на улицах? Их стало меньше? Нет! Это бесполезная практика. К чему привела мировая практика создания госцентров по обращению с животными? Система штрафов, налогов и контроль над численностью животных со стороны государства? Бездомные животные там давно исчезли с улиц городов», — говорит собеседница редакции.

В качестве примера она приводит опыт Украины, где при мэриях городов созданы центры обращения с животными. Они содержатся не только за счет дотаций городских бюджетов, но и за счет самоокупаемости, предоставляя населению услуги круглосуточных ветеринарных клиник, кинологов — дрессировки и социализации собак, регистрации домашних животных — чипирования и клеймения, передержки бездомных животных.

По мнению Кузнецовой, при наведении порядка в Бишкеке в любом случае не обойтись без непопулярных, но необходимых мер, таких как налогообложение владельцев нестерилизованных животных, обязательная регистрация питомцев, штрафы за самовыгул, за животное, не прошедшее обработку от бешенства и антигильминтацию.

Кинолог предлагает властям столицы обратиться за спонсорством в международные организации, чтобы те помогли открыть первый в республике городской центр по обращению с животными.