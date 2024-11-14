Кинологи СБНОН нашли тело мужчины, пропавшего месяц назад с сыном в Джумгале

Кинологи службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков нашли тело 49-летнего мужчины, который почти месяц назад пропал вместе с сыном в Джумгальском районе Нарынской области. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе СБНОН МВД КР.

Напомним, 19 октября поступила информация, что в Джумгальском районе 49-летний мужчина и 9-летний ребенок ушли пасти скот на джайлоо 16 октября и с тех пор не выходили на связь. Мать обратилась к властям с просьбой помочь найти их. Президент Садыр Жапаров поручил усилить поиски пропавших жителей села Орнок Джумгальского района. Накануне, 13 ноября, в МЧС КР сообщили, что активная фаза поисков отца и сына, пропавших в селе Орнок Джумгальского района, прекращена.

В СБНОН рассказали, что 11 ноября сотрудников их кинологического центра подключили к поискам пропавших. Сегодня, 14 ноября, с помощью служебной собаки нашли тело 49-летнего мужчины. Оно лежало на берегу реки Кокомерен. На данный момент продолжаются поиски 9-летнего мальчика.