23:24
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане прошли соревнования кинологов

В департаменте по охране и конвоированию ГСИН состоялись соревнования кинологов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, они проходили по трем дисциплинам: проработка запахового следа (следовая работа), поиск и задержание, охрана, конвоирование преступников, прохождение полосы препятствий.

Начальник управления боевой службы полковник Акматов Женишбек отметил, что работа кинологов — очень кропотлива и требует терпения, желания работать со служебно-разыскной собакой и хорошей физической подготовки самого специалиста.

Наилучшие результаты по итогам состязаний показали прапорщик Икром Турганбаев с немецкой овчаркой по кличке Рекс, второе место занял ефрейтор Талант уулу Назар с немецкой овчаркой Умкой, третье — сержант Чынгыз Омурбеков с немецкой овчаркой Жолборс.

Как сообщается, более 100 служебных собак служат в департаменте по охране и конвоированию ГСИН. Среди них есть разыскные, караульные, патрульно-разыскные собаки. Обучение в среднем занимает полгода, в большинстве случаев это зависит от породы и способностей собак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189413/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Нападение собаки на ребенка. Состояние мальчика удовлетворительное
Нападение собаки на ребенка. Мэрия просит помощи в поиске владельца животного
Нападение собаки на ребенка. Милиция ищет хозяина животного
Собака напала на детей и женщину в центре Бишкека
Защищал свою собаку от нападения. Эрлану Темирбекову грозит семь лет тюрьмы
Амнистия осужденных. ГСИН игнорирует запрос активистов о несоответствии цифр
COVID-19. В ГСИН объяснили, почему в СИЗО не принимают людей без ПЦР-анализов
В ГСИН рассказали, кто зашил себе рот в Бишкекском СИЗО-1
Экс-начальника Бишкекского СИЗО-1 Марса Джусупбекова восстановили в должности
Задержан замначальника учреждения ГСИН в Кызыл-Кие. Подозревают в вымогательстве
Популярные новости
Передумали. Школы Бишкека вернутся к&nbsp;прежнему режиму обучения Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Все дети вновь переведены на&nbsp;обучение в&nbsp;режиме онлайн COVID-19 в Бишкеке. Все дети вновь переведены на обучение в режиме онлайн
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
Бизнес
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в&nbsp;Бишкеке ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке
9 апреля, пятница
23:15
«Гагарин» снова полетел в космос «Гагарин» снова полетел в космос
23:03
В Кыргызстане прошли соревнования кинологов
22:46
На Южной магистрали в Бишкеке зеленый свет горит мало, люди не успевают пройти
22:22
Стартап Илона Маска показал играющую «силой мысли» в видеоигры обезьяну
22:02
В Иссык-Кульском районе построили детский сад за 25,4 миллионов сомов