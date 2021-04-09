В Кыргызстане прошли соревнования кинологов

В департаменте по охране и конвоированию ГСИН состоялись соревнования кинологов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, они проходили по трем дисциплинам: проработка запахового следа (следовая работа), поиск и задержание, охрана, конвоирование преступников, прохождение полосы препятствий.

Начальник управления боевой службы полковник Акматов Женишбек отметил, что работа кинологов — очень кропотлива и требует терпения, желания работать со служебно-разыскной собакой и хорошей физической подготовки самого специалиста.













Наилучшие результаты по итогам состязаний показали прапорщик Икром Турганбаев с немецкой овчаркой по кличке Рекс, второе место занял ефрейтор Талант уулу Назар с немецкой овчаркой Умкой, третье — сержант Чынгыз Омурбеков с немецкой овчаркой Жолборс.

Как сообщается, более 100 служебных собак служат в департаменте по охране и конвоированию ГСИН. Среди них есть разыскные, караульные, патрульно-разыскные собаки. Обучение в среднем занимает полгода, в большинстве случаев это зависит от породы и способностей собак.