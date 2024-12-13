В Бишкеке проводили в последний путь экс-генпрокурора Асанбека Шаршеналиева

Сегодня, 13 декабря, в Генеральной прокуратуре КР прошла церемония прощания с доктором юридических наук и бывшим генеральным прокурором Асанбеком Шаршеналиевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В митинге-реквиеме приняли участие генеральный прокурор Максат Асаналиев, ветераны и сотрудники прокуратуры, депутаты Жогорку Кенеша, представители государственных органов, коллеги и близкие покойного.

В своей речи генпрокурор отметил вклад Асанбека Шаршеналиева в развитие правовой системы страны, его профессионализм и преданность принципам законности.

Отметим, Асанбек Шаршеналиев занимал высокие государственные посты, включая должности генерального прокурора КР и председателя Конституционного суда, а также был инициатором ряда правовых реформ.

«Память об Асанбеке Шаршеналиеве навсегда останется в истории Кыргызстана как о выдающемся юристе и государственном деятеле», — говорится в релизе.

Асанбека Шаршеналиева похоронили на кладбище в селе Байтик рядом со своей супругой.