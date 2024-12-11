На 85-м году жизни скончался Асанбек Шаршеналиев, выдающийся государственный деятель, доктор юридических наук, заслуженный юрист Кыргызской Республики.

Асанбек Шаршеналиев родился в селе Кызыл-Туу Джумгальского района Нарынской области. Его вклад в становление и развитие правовой системы страны невозможно переоценить. Посвятил свою жизнь служению закону и справедливости, занимая важнейшие государственные должности: председателя Конституционного суда, генерального прокурора, директора юридического института при Кыргызском государственном национальном университете.

Трудовая биография — пример преданности, профессионализма и ответственности. Благодаря усилиям Асанбека Шаршеналиева укреплена система правового надзора и борьбы с коррупцией в Кыргызстане. Многие поколения юристов помнят его как наставника и человека, внесшего огромный вклад в правовую науку и практику страны.

Светлая память об Асанбеке Шаршеналиеве навсегда останется в сердцах родных, близких и всех, кто знал и уважал его.

Редакция 24.kg выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.