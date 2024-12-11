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Общество

Ушел из жизни Асанбек Шаршеналиев — заслуженный юрист и государственный деятель

На 85-м году жизни скончался Асанбек Шаршеналиев, выдающийся государственный деятель, доктор юридических наук, заслуженный юрист Кыргызской Республики.


Асанбек Шаршеналиев родился в селе Кызыл-Туу Джумгальского района Нарынской области. Его вклад в становление и развитие правовой системы страны невозможно переоценить. Посвятил свою жизнь служению закону и справедливости, занимая важнейшие государственные должности: председателя Конституционного суда, генерального прокурора, директора юридического института при Кыргызском государственном национальном университете.

Трудовая биография — пример преданности, профессионализма и ответственности. Благодаря усилиям Асанбека Шаршеналиева укреплена система правового надзора и борьбы с коррупцией в Кыргызстане. Многие поколения юристов помнят его как наставника и человека, внесшего огромный вклад в правовую науку и практику страны.

Светлая память об Асанбеке Шаршеналиеве навсегда останется в сердцах родных, близких и всех, кто знал и уважал его.

Редакция 24.kg выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного. 

Похороны Асанбека Шаршеналиева состоятся 13 декабря по адресу:
город Бишкек, улица Бакаева, 89/3.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313902/
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