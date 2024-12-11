Объездную дорогу в Узгене, которую открыл Садыр Жапаров, закрыли. Почему

6 декабря президент Садыр Жапаров во время рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии открытия объездной дороги в Узгенском районе. Однако ее после этого закрыли. Почему, объяснил подрядчик — ОсОО «Тез Жол».

В компании заверили, что мера временная. Основной причиной стало отсутствие интернет-связи в регионе.

«В настоящее время компания, реализующая проект, устанавливает современную спутниковую систему Starlink. Данное технологическое решение, хоть и является дорогостоящим, было выбрано для эффективного управления дорогой и обеспечения безопасности пользователей», — отмечается в сообщении.

Временное закрытие трассы также связано с завершением технических работ на финальной стадии.

Напомним, этот проект был начат в январе этого года и завершен за 11 месяцев. Новая дорога включает два крупных моста: длиной 197 метров через реку Кара-Дарыю и 77 метров через реку Жазы. Кроме того, для удобства местных жителей построены подземные переходы для скота и пешеходов, а также подъездные дороги к населенным пунктам. Проезд по этой трассе будет платным.