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Общество

В Кыргызстане запустили производство медицинского этилового спирта

В Кыргызстане запустили производство медицинского этилового спирта. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил фармацевтический завод «Айданфарма», который ранее передан в государственную собственность.

Он ознакомился с запуском производства медицинского этилового спирта концентрацией 95 процентов, который будет использоваться для нужд организаций здравоохранения страны.

«Для республики, где более 90 процентов лекарственного рынка занимает импортная продукция, важно развивать собственное производство препаратов и медицинских изделий», — сказал глава Минздрава.

По его словам, важно модернизировать предприятие, расширить ассортимент и увеличить объем производства для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Расширение ассортимента и увеличение объемов выпускаемой продукции направлены на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и реализацию задач по импортозамещению.

Директор завода Омурбек Асанов сообщил, что на регистрацию в департамент лекарственных средств и медицинских изделий подано 120 наименований таблеток и капсул, 20 наименований мазей и 10 наименований сиропов и суспензий, которые позволят значительно расширить линейку продукции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313731/
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