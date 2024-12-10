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Общество

Число туристов, посетивших Кыргызстан, увеличилось в 2024 году на 14,5 процента

Число туристов, посетивших Кыргызстан, увеличилось в 2024 году на 14,5 процента по сравнению с 2023-м. Об этом журналистам сообщила представитель Национального статистического комитета Люксина Текеева.

Уточняется, что численность посетивших республику в период с января по сентябрь составила 2,38 миллиона человек. Годом ранее таковых насчитали 2,25 миллиона человек.

В Нацстаткоме отмечают, что туристический поток ежегодно растет. В 2020 году с туристическими целями Кыргызстан посетили всего 461 тысяча человек. На сокращение туристов в первую очередь повлияла пандемия коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313632/
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