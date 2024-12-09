Аналитики составили портрет среднестатистического трудового мигранта в 2024 году

Аналитики составили портрет среднестатистического трудового мигранта, работающего в России в 2024 году. Им оказался женатый мужчина 28 лет, приехавший из Узбекистана, проживающий в Москве или одноименной области. Такие данные получены в ходе исследования, проведенного специалистами платформы «Мигрант Сервис».

Они провели опрос, охвативший около 63 тысяч подписчиков, по результатам которого определили портрет среднестатистического трудового мигранта, работающего в РФ в настоящее время.

Опрос показал, что среднестатистический трудовой мигрант в России — это женатый мужчина из Узбекистана, мусульманин, проживающий в Москве и одноименной области. Его средний возраст — 28 лет, при этом возраст опрошенных варьируется от 18 до 37 лет.

Наиболее крупную группу среди мигрантов составляют выходцы из Узбекистана (55,4 процента), следом идут выходцы из Таджикистана с долей 39,89 процента. 4,82 процента приходится на приезжих из Армении, Кыргызстана, Беларуси и Казахстана.

Среди иностранных работников значительное число тех, кто состоит в браке. По данным опроса, более половины (51 процент) мигрантов старше 14 лет имеют этот статус. Менее трети (28 процентов) никогда не были в браке, 5 процентов развелись, еще 3 процента являются вдовцами.

«Для мигрантов семья и дети имеют наивысшую ценность, — подчеркивается в выводах аналитиков. — Главное внимание уделяется поддержке семей на родине, что видно из частоты денежных переводов: 67 процентов отправляют деньги раз в квартал, при этом 41 процент отправляют более 50 процентов своего дохода».

Большинство опрошенных оплачивают трудовой патент ежемесячно (83 процента), 47 процентов респондентов тратят на патент менее 10 процентов от своей заработной платы, а 27 процентов — 11-20 процентов. Также 47 процентов участников исследования указали, что тратят на аренду жилья 10 процентов, или меньше от своей заработной платы. При этом около 45 процентов опрошенных мигрантов указали, что никогда не меняли жилье, а 38 процентов делают это один-два раза в год.

Питание — также крупная статья бюджета, на которую 44 процента респондентов тратят 10 процентов, или меньше от доходов. 26 процентов опрошенных указали, что на еду у них уходит от 11 до 20 процентов. Остальные 30 процентов расходуют на продукты более 20 процентов заработка.

«В целом портрет мигранта в Москве и одноименной области представляет собой образ человека, который стремится к экономии, — говорится в выводах «Мигрант Сервиса». — Он старается минимизировать расходы на жилье и транспорт, отправляя значительную часть своего дохода домой. Кроме того, ограничивает себя в медицинских услугах и развлечениях, предпочитая сохранять свои финансы».