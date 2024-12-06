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Общество
Сюжет: Семейное насилие

В МВД Кыргызстана призывают женщин не молчать о семейном насилии

В МВД призывают женщин не молчать о семейном насилии. Пресс-служба ведомства выпустила социальный ролик, посвященный этой теме.

В министерстве отмечают, что домашнее насилие — это серьезная проблема, которая не только разрушает жизни отдельных людей, но и наносит вред всей семье. Важно понимать, что насилие не имеет оправданий и оно может проявляться не только в физической, но и в психологической, экономической и сексуальной формах.

Насилие в семье влечет за собой негативные последствия для всех ее членов, особенно для детей, которые становятся свидетелями или жертвами насилия. Поэтому важно знать, как предотвратить эту трагедию.

Если вы стали свидетелем насилия или пострадали сами, в МВД призывают не оставаться в стороне и звонить в «102».

По информации Министерства внутренних дел, в 2024-м на 37 процентов увеличилось число фактов семейного насилия в Кыргызстане по сравнению с 2023 годом.

За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 14 тысяч 293 случая семейного насилия. Это на 3 тысячи 877 больше, чем годом ранее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313398/
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