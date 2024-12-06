В МВД Кыргызстана призывают женщин не молчать о семейном насилии

В МВД призывают женщин не молчать о семейном насилии. Пресс-служба ведомства выпустила социальный ролик, посвященный этой теме.
В министерстве отмечают, что домашнее насилие — это серьезная проблема, которая не только разрушает жизни отдельных людей, но и наносит вред всей семье. Важно понимать, что насилие не имеет оправданий и оно может проявляться не только в физической, но и в психологической, экономической и сексуальной формах.
Если вы стали свидетелем насилия или пострадали сами, в МВД призывают не оставаться в стороне и звонить в «102».
По информации Министерства внутренних дел, в 2024-м на 37 процентов увеличилось число фактов семейного насилия в Кыргызстане по сравнению с 2023 годом.
За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 14 тысяч 293 случая семейного насилия. Это на 3 тысячи 877 больше, чем годом ранее.