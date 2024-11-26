На 37,2 процента увеличилось число фактов семейного насилия в Кыргызстане

На 37 процентов увеличилось число фактов семейного насилия в Кыргызстане по сравнению с 2023 годом. Такие данные сообщает МВД.

По информации ведомства, за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 14 тысяч 293 случая семейного насилия. Это на 3 тысячи 877 больше, чем годом ранее.

Уточняется, что в отношении лиц, совершивших семейное насилие, выдан 12 тысяч 1 временный охранный ордер — 95 процентов их получателей составляют мужчины.

По статье 70 Кодекса о правонарушениях («Семейное насилие») зарегистрировано 3 тысячи 457 протоколов, из них 3 тысячи 288 направлено в суд. По решению суда к общественным работам привлечено 1 тысяча 189 лиц, арестовано 1 тысяча 623 человека.

Органы милиции возбудили 447 уголовных дел по фактам насилия, в суд направлено 276 дел, еще по 133 делам досудебное производство прекращено.