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Общество

На 37,2 процента увеличилось число фактов семейного насилия в Кыргызстане

На 37 процентов увеличилось число фактов семейного насилия в Кыргызстане по сравнению с 2023 годом. Такие данные сообщает МВД.

По информации ведомства, за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 14 тысяч 293 случая семейного насилия. Это на 3 тысячи 877 больше, чем годом ранее.

Уточняется, что в отношении лиц, совершивших семейное насилие, выдан 12 тысяч 1 временный охранный ордер — 95 процентов их получателей составляют мужчины.

По статье 70 Кодекса о правонарушениях («Семейное насилие») зарегистрировано 3 тысячи 457 протоколов, из них 3 тысячи 288 направлено в суд. По решению суда к общественным работам привлечено 1 тысяча 189 лиц, арестовано 1 тысяча 623 человека.

Органы милиции возбудили 447 уголовных дел по фактам насилия, в суд направлено 276 дел, еще по 133 делам досудебное производство прекращено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312298/
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