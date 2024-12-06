Журналисты предложили не присуждать медиапремию «Мейкин»

На пресс-конференции по итогам работы комиссии выбравшей победителей конкурса журналистских работ на президентскую премию «Мейкин» члены комиссии сообщили о том, что по некоторым номинациям среди поданых материалов не было сильных работ, и администрации президента было предложено не выдавать в этом году, однако было решено выбрать лучшие материалы из поступивших.

От журналистов поступило предложение не выдавать премию по тем номинациям, в которых нет материалов достойных премии в 1 миллион сомов.

«Те, кто подавал свои работы на премию, считают их хорошими, если они решили отправить их на конкурс. Вы уже озвучили, что сильных материалов нет, и пришлось выбирать из того, что есть. Тогда лучше не выдавать премию, потому что никто не хочет быть лучшим из плохих», — сказала журналист Аида Батырбекова.

Руководитель службы информационной политики президента Дайырбек Орунбеков пояснил, почему победители определены несмотря на то, что конкурсная комиссия предложила не выдавать премии в этом году. По его словам, в противном случае будет много недовольных и критики. И раз конкурс объявили, решили довести его до конца.

Отметим, в августе 2024-го начался прием заявок для участия в конкурсе на соискание ежегодной премии президента «Мейкин». Цель премии — поощрение творчества и признание достижений в области медиа и журналистики, повышение престижа профессии и стимулирование творческой активности журналистов.

Призовой фонд должен был составить 10 миллионов сомов — по 1 миллиону на десять номинаций.