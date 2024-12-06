15:21
USD 86.80
EUR 91.40
RUB 0.83
Общество

Журналисты предложили не присуждать медиапремию «Мейкин»

На пресс-конференции по итогам работы комиссии выбравшей победителей конкурса журналистских работ на президентскую премию «Мейкин» члены комиссии сообщили о том, что по некоторым номинациям среди поданых материалов не было сильных работ, и администрации президента было предложено не выдавать в этом году, однако было решено выбрать лучшие материалы из поступивших.

От журналистов поступило предложение не выдавать премию по тем номинациям, в которых нет материалов достойных премии в 1 миллион сомов.

«Те, кто подавал свои работы на премию, считают их хорошими, если они решили отправить их на конкурс. Вы уже озвучили, что сильных материалов нет, и пришлось выбирать из того, что есть. Тогда лучше не выдавать премию, потому что никто не хочет быть лучшим из плохих», — сказала журналист Аида Батырбекова.

Руководитель службы информационной политики президента Дайырбек Орунбеков пояснил, почему победители определены несмотря на то, что конкурсная комиссия предложила не выдавать премии в этом году. По его словам, в противном случае будет много недовольных и критики. И раз конкурс объявили, решили довести его до конца.

Отметим, в августе 2024-го начался прием заявок для участия в конкурсе на соискание ежегодной премии президента «Мейкин». Цель премии — поощрение творчества и признание достижений в области медиа и журналистики, повышение престижа профессии и стимулирование творческой активности журналистов.

Призовой фонд должен был составить 10 миллионов сомов — по 1 миллиону на десять номинаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313369/
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Медиапремия «Мейкин»: достойных материалов не нашлось
Камчыбек Ташиев рассказал, за что наказывают журналистов
Спикер ЖК обещал инициировать вопрос освобождения арестованных журналистов
Определен шорт-лист номинантов на премию президента «Мейкин» в области медиа
Активисты призывают горсуд отменить приговор в отношении четырех журналистов
Дело 11 журналистов. Часть подсудимых получила тюремный срок
Дело 11 журналистов. Заседание отложили на 10 октября
Дело 11 журналистов. Amnesty International призывает снять обвинения
Дело 11 журналистов. На открытое заседание не пустили СМИ
Дело 11 журналистов. Обвиняемые выступят с последним словом 3 октября
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке температура воздуха опустится до&nbsp;&minus;15 Штормовое предупреждение. В Бишкеке температура воздуха опустится до −15
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Синоптики рассказали, когда в&nbsp;Бишкеке будет снег. Прогноз погоды на&nbsp;5-8 декабря Синоптики рассказали, когда в Бишкеке будет снег. Прогноз погоды на 5-8 декабря
Бизнес
MBANK и&nbsp;MBusiness наградили новых победителей акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
ТК&nbsp;Silk Way приглашает посетителей на&nbsp;торжественное открытие 8&nbsp;декабря ТК Silk Way приглашает посетителей на торжественное открытие 8 декабря
&laquo;Элдик Банк&raquo; создает депозитарий ценных бумаг международного уровня «Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня
Первые победители акции от&nbsp;MKASSA и&nbsp;Mastercard Первые победители акции от MKASSA и Mastercard
6 декабря, пятница
15:21
В детсадах Кыргызстана 506 вакансий на должность директора: объявлен конкурс В детсадах Кыргызстана 506 вакансий на должность директ...
15:08
В Сузаке семья отравилась угарным газом. Погиб шестилетний ребенок
15:02
Достойны ли бывшие спикеры Жогорку Кенеша привилегий? Опрос 24.kg
15:00
Делали закладки и продавали наркотики в Telegram. В Оше задержали студенток
14:43
Журналисты предложили не присуждать медиапремию «Мейкин»