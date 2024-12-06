Сегодня Россия остается основной страной назначения для трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. На нее приходится около 80 процентов миграции из этих государств. Об этом говорится в аналитике Российского совета по международным делам.

Отмечается, что миграционный прирост в РФ в 2022-2024 годах в целом замедлился, но не радикально.

«Вместе с тем за последние 2,5 года Россия столкнулась с серьезным оттоком мигрантов. Отток 2022-го оказался краткосрочным. Следующий этап наступил весной 2024 года, и он по своим масштабам явным образом превосходит то, что мы видели сразу после начала СВО», — говорится в исследовании.

Согласно анализу, в указанный период власти Санкт-Петербурга сообщали, что число соискателей работы из Таджикистана сократилось на 60 процентов. В целом ряде российских регионов фиксируется дефицит кадров в традиционных «мигрантских» сферах занятости, таких как сельское хозяйство, ЖКХ и ретейл. Ничего подобного в первой половине 2022-го не наблюдалось.

Жесткие антииммиграционные мероприятия, а также рост мигрантофобской риторики в публичном пространстве с большой вероятностью станут еще одним стимулом для более активного поиска жителями Центральной Азии новых миграционных маршрутов.

«До этого основным фактором диверсификации миграционных потоков из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана оставались экономические — это прежде всего ослабление курса рубля или ожидания такого ослабления.

Значимым альтернативным маршрутом стали Турция, где работает около 200 тысяч выходцев из этого региона (правда, половину из них составляют граждане Туркменистана, практически отсутствующие на российском рынке труда), а также Южная Корея (в 2024 году эта страна выразила готовность принять у себя 100 тысяч узбекских граждан), ОАЭ и государства Евросоюза. В Великобритании по итогам 2022-го на граждан Центральной Азии пришлось 44 процента всех виз, выданных сезонным рабочим, которые в основном привлекаются для сбора урожая.

Число таких работников из Кыргызстана выросло в сравнении с 2021 годом более чем на порядок, c 304 до 4 тысяч 341 человека.

Важно, что диверсификация трудовой миграции составляет часть государственной политики в Центральной Азии. Например, сообщается о подготовке межправительственного соглашения в сфере миграции между Узбекистаном и Германией», — отмечено в исследовании.

Эксперты делают вывод: «Вполне вероятно, что мы находимся в ситуации слома тренда, означающей, что Россия постепенно перестает восприниматься мигрантами из данного региона как единственно возможная страна назначения. Значимость этого факта нельзя недооценивать».

Негативные демографические тренды в РФ остаются актуальными. Дефицит рабочих рук в среднесрочной перспективе будет выступать одним из главных ограничителей роста российской экономики, заключили аналитики.

Напомним, в последнее время в России ужесточают законы в отношении мигрантов. Например, Госдума одобрила сразу три из пяти законопроектов, касающихся российской миграционной политики. Ужесточение миграционной политики в РФ последовало после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в миграционной сфере властям нужно думать прежде всего об интересах граждан. Он считает, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать закон и проявят готовность его соблюдать. Среди других важных вопросов глава государства отметил хорошее владение мигрантами государственным языком.

А замглавы кабинета министров Эдиль Байсалов заявил, что Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в РФ.